El fiscal Ramiro González impulsó una investigación contra Facundo Leal y le apunta a una empresa entrerriana

El fiscal federal Ramiro González imputó a Facundo Leal y a otros exdirectivos del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y requirió una serie de medidas de prueba ante el Juzgado Federal 8, radicado en los Tribunales de Comodoro Py.

Las personas que quedaron bajo sospecha son Noelia Florencia Ruiz, actual presidenta del directorio del ORSNA; Lucila Belén Pagani, actual vicepresidenta; Facundo Gaitán, incorporado al organismo como “controller”, y el mencionado Facundo Leal, quien fue titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos hasta febrero de este año. Además, la fiscalía solicitó informes patrimoniales de los cuatro imputados y de las firmas “Lemiro Pietroboni” (de Entre Ríos), “Agro”, “Cemisa” y “Centro Construcciones”, todas beneficiadas con adjudicaciones en obras ejecutadas o proyectadas en Río Grande, Tucumán, Río Gallegos y próximamente en Ezeiza, Córdoba y Mendoza.

En la denuncia que abrió este expediente se sostiene en que el supuesto “esquema de poder que rodeó a Leal no se habría disuelto con su salida, sino que se habría reconfigurado y profundizado bajo la nueva conducción”.

Según esta teoría, la maniobra se basaría en el “desplazamiento sistemático de los gerentes de carrera -agentes idóneos y de planta permanente- para reemplazarlos por personas de su entorno”, ajenas a la especificidad técnica del organismo, con el objeto de concentrar y controlar la toma de decisiones”, consignó el portal Infobae.

A su vez, el fiscal tomó en cuenta que Leal quedó detenido en el marco de una causa por corrupción durante su paso por la compañía estatal ARSAT, que actualmente tramita en un juzgado de San Isidro.

En el caso de Noelia Ruiz, es señalada por “contrataciones sospechosas y la presunta incorporación de su ex cónyuge al sistema de obra social y prepaga del organismo”.

A Lucila Pagani se le imputa una gestión que “opaca el patrimonio del organismo”; en tanto, sobre Facundo Gaitán se cuestiona que se ocupa de “supervisar a las gerencias pese a carecer de experiencia en la actividad aeroportuaria”.

Las medidas de prueba

Para avanzar con el caso, la fiscalía solicitó un informe patrimonial de los cuatro imputados y las firmas “Agro”, “Lemiro Pietroboni”, “Cemisa” y “Centro Construcciones”, beneficiadas con adjudicaciones en obras ejecutadas o proyectadas en Río Grande, Tucumán, Río Gallegos y próximamente Ezeiza, Córdoba y Mendoza.

De acuerdo con la denuncia, las reuniones con contratistas se habrían realizado en ORSNA o en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se presume que se exigieron retornos cercanos al 10 por ciento del valor de cada trámite, para aprobar y pagar certificaciones de obra.

Asimismo, se refiere al uso del vehículo oficial y de los fondos del Estado Nacional para hacer traslados personales de Ruiz a la provincia de Mendoza.

Ramiro González también requirió a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a la SIGEN y a la Auditoría General de la Nación que informen si registran denuncias relativas a adjudicaciones del ORSNA desde enero de 2025 a las empresas investigadas, destacó el portal Infobae.

Finalmente, solicitó que se certifique el objeto procesal de la causa que tramita en el Juzgado Federal 2 de San Isidro, por la que Leal permanece preso.

En este otro expediente, Facundo Leal, junto con otros exdirectivos de ARSAT, es investigado por supuestas irregularidades en la contratación de servicios de custodia y depósito de equipos.

Está involucrada la firma ALS (Argentina Logistic Service) que habría suscripto un convenio con la empresa estatal de telecomunicaciones, sin pasar por un concurso transparente.