La Sinfónica de Entre Ríos interpretará una de las obras más monumentales de Mendelssohn

La Sinfónica de Entre Ríos, este sábado en el Centro Provincial de Convenciones, con entrada libre y gratuita.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá este sábado 13 de junio un concierto especial en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná (San Martín 15), donde interpretará la imponente obra “Canto de Alabanza” (Lobgesang), de Felix Mendelssohn. La presentación comenzará a las 20, con entrada libre y gratuita y acceso por orden de llegada.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, en adhesión al décimo aniversario del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener), y cuenta con el auspicio de Iapser Seguros.

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, la formación provincial abordará una de las composiciones más ambiciosas del repertorio del compositor alemán, una obra que combina la estructura sinfónica con la participación coral y vocal. El concierto contará además con las actuaciones de los solistas Andrés Mernes (tenor), Marisú Pavón (soprano) y Marina Silva (soprano).

La propuesta se completará con la participación de dos reconocidos organismos corales de la región: el Coro Cantus Firmus de la Asociación Verdiana de Paraná, dirigido por Miguel Otti Gómez, y el Coro de la Universidad Adventista del Plata, bajo la dirección de Deny Luz.

Compuesta en 1840, “Canto de Alabanza” fue creada para conmemorar los 400 años de la invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg. La obra se distingue por su carácter celebratorio y por integrar una extensa primera parte orquestal con una segunda sección coral y solista inspirada en textos bíblicos.

Aunque durante décadas fue conocida como la Sinfonía N.º 2 de Mendelssohn, investigaciones musicológicas posteriores señalaron que el propio compositor nunca le asignó ese número. Actualmente, la obra es considerada dentro de su producción vocal sacra, aunque continúa siendo una de las piezas más singulares y monumentales de su catálogo.

La presentación en Paraná permitirá escuchar una partitura poco frecuente en las salas de concierto, que demanda una gran formación orquestal y coral y que constituye uno de los desafíos interpretativos más importantes de la temporada para la Sinfónica de Entre Ríos.