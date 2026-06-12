La Liga Paranaense de Fútbol trabaja en sus campos de juego

La Liga Paranaense de Fútbol anunció este viernes que continúa avanzando con su plan de mantenimiento y mejora de los campos de juego, con el objetivo de brindar las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad deportiva en cada una de sus competencias.

Durante las últimas semanas se llevaron adelante trabajos de resembrado y recuperación en cinco de las seis canchas que conforman el Predio LPF. Los resultados ya están a la vista: los campos de juego presentan un césped renovado y se encuentran en excelentes condiciones para recibir cada fin de semana a los deportistas que forman parte de las distintas competencias organizadas por la Liga.

Mientras tanto, esta semana comenzaron las tareas de mejora en la Cancha 4, completando así un proceso integral que busca continuar fortaleciendo la infraestructura deportiva del predio.

Cabe destacar que cada fin de semana se desarrollan una gran cantidad de encuentros en el predio, por lo que el cuidado y mantenimiento de los campos de juego representa una tarea fundamental para seguir ofreciendo escenarios de calidad para la práctica deportiva.