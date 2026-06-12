Gualeguaychú recibe una nueva edición de la Expo NeoFreak

Los organizadores de la Expo NeoFreak llevarán a cabo la cuarta edición de este encuentro dedicado a la cultura geek este sábado 13 y domingo 14 de junio a partir de las 13 en las instalaciones de los Galpones del Puerto de la ciudad de Gualeguaychú. Las actividades se desarrollarán a lo largo de dos jornadas consecutivas que se extenderán hasta las 20, con una planificación que contempla la división del predio en diferentes sectores comerciales, gastronómicos y de entretenimiento.

La iniciativa apunta a consolidar un espacio de intercambio artístico y recreativo para los aficionados al anime, los cómics y los videojuegos.

La programación de la exposición contempla una grilla variada que incluye la realización de talleres de formación, disertaciones de especialistas en literatura fantástica, espectáculos musicales sobre el escenario y los tradicionales concursos de cosplay en diversas categorías.

Adicionalmente, el público podrá recorrer un sector de stands comerciales destinados a la venta de productos especializados, manga, indumentaria y objetos de colección.

El complejo portuario dispondrá de un área de feriantes externos, un parque de diversiones y una plaza gastronómica.

Además, el evento contará con la participación de artistas gráficos y de invitados vinculados al doblaje cinematográfico.