De Salma Hayek a Andrea Bocelli: la presentación de FIFA en la previa al Mundial 2026

La actriz Salma Hayek, nativa mexicana y estrella de Hollywood, fue la encargada de realizar la presentación del Mundial 2026, seguida por el cantante lírico Andre Bocelli junto a la intérprete surcoreana Ejae, con quien dio estrenó el himno mundialista “DNA”.

En medio del Estadio Azteca mexicano, una de las tres sedes mundialistas, Hayek tomó la escena y sostuvo: “Los mexicanos estamos muy honrados de que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos”.

“¡Qué viva México¡”, arengó la artista en medio de un planisferio proyectado sobre una plataforma. A continuación, Bocelli y la compositora asiática hicieron su ingreso triunfal y dieron lugar al himno que cuenta con producción internacional de David Guetta, en conjunto con Megan Thee Stallion.

Según indicó la propia organización de este deporte, “el tema refleja el espíritu de la primera Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en tres países y 16 ciudades anfitrionas”. No obstante, el anuncio en la cancha se realizó tras el paso de la súper estrella internacional, Shakira, con el hit del momento, Dai Dai.

El evento histórico, protagonizado por la cantante colombiana, contó con la actuación de figuras como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules y reconocidos intérpretes.

Fuente: Noticias Argentinas.