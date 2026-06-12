Reforma previsional: el Senado recibirá a UPCN, APS, gremios municipales, jubilados y entidades profesionales

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado de Entre Ríos continuarán la próxima semana con la ronda de consultas sobre el proyecto de ley de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

La iniciativa, identificada como Expediente N° 15.711, seguirá siendo analizada a través de reuniones en las que distintos sectores sindicales, profesionales y representativos expondrán sus posiciones y aportarán observaciones sobre el texto que propone modificaciones al sistema jubilatorio entrerriano.

UPCN y APS abrirán la jornada del martes

La primera reunión está prevista para el martes 16 de septiembre a las 10 en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno.

En esa instancia fueron convocados la secretaria general de la Asociación del Personal Superior de la Ciudad de Paraná (APS), Alejandra Levrand, y el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Entre Ríos, José Ángel Allende.

La presencia de ambos dirigentes genera expectativa debido al peso que tienen los trabajadores estatales dentro del sistema previsional provincial y al debate que se ha generado en torno a algunos de los cambios propuestos por el Ejecutivo.

Gremios municipales y jubilados por la tarde

Ese mismo martes, desde las 15, las comisiones recibirán a representantes de los trabajadores municipales y del sector pasivo.

Fueron invitados el secretario general de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), Mario Rafael Barberán; el secretario general del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Jesús Núñez; y la secretaria general de la Federación de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Entre Ríos, María Angélica Hermosi.

La participación de la Federación de Jubilados se da en un contexto de fuerte discusión pública sobre el eventual impacto de la reforma en los actuales beneficiarios y en quienes accederán al sistema en el futuro.

Magistrados, abogados y contadores expondrán el miércoles

La agenda de consultas continuará el miércoles a las 9 con una nueva reunión conjunta de ambas comisiones.

En esta oportunidad fueron citados el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Alejandro Cánepa; el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel; y el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, Julio César Fochesatto.

Con estas exposiciones, el Senado sumará la visión de actores vinculados al ámbito judicial, jurídico y económico, en busca de incorporar aportes técnicos antes de avanzar en el tratamiento legislativo del proyecto.

La ronda de consultas se desarrolla en paralelo a las manifestaciones y posicionamientos que distintos gremios y organizaciones vienen expresando respecto de la reforma impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio, una iniciativa que el oficialismo considera necesaria para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones, mientras que sectores sindicales sostienen que implicará una pérdida de derechos para trabajadores activos y pasivos.