Franco Colapinto, disconforme en Barcelona: “Fue el peor viernes de la temporada”

En Montmeló, Colapinto no quedó satisfecho con sus prácticas libres del viernes.

Franco Colapinto reconoció que no tuvo un buen comienzo en el Gran Premio de Barcelona, por la séptima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. Tras dos prácticas donde quedó 10º y 15º, el piloto argentino reconoció que no quedó conforme con el rendimiento de su Alpine A526.

“Se complicó, fue todo el viernes muy malo. No tenía buen grip. Fue el peor viernes de la temporada”, declaró el pilarense luego de su floja producción en Montmeló.

“Hay muchas cosas por entender. Estamos muy lejos y muy lentos. En carrera, estamos a años luz. Está inmanejable el auto”, admitió en declaraciones reproducidas por Campeones.

“Íbamos cuatro o cinco segundos más lentos que los autos de punta. Hay que entender la razón de por qué pasa esto, por qué estamos tan lentos y por qué estamos gastando tanto las gomas, sino vamos a tener que hacer 30 paradas, y ni así creo que llegamos…”, apuntó Colapinto.