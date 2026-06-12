Ante la lesión de Tagliafico, el entrerriano “Licha” Martínez suma chances de ser titular

Ante la lesión de Nicolás Tagliafico, el futbolista entrerriano Lisandro Martínez aparece como posible reemplazante para el debut de la selección argentina de fútbol ante Argelia, el martes desde las 22 (hora argentina), por la primera fecha del Grupo J. El defensor del Manchester United es alternativa junto a Facundo Medina en el lateral izquierdo.

En este caso, Lionel Scaloni no cuenta con un reemplazante natural del exBanfield en el puesto de marcador de punta por izquierda. Las dos alternativas son zagueros zurdos que pueden reconvertirse en jugadores de banda ocasionalmente: Martínez o Medina, que jugó en esa posición de titular ante Honduras (3-0).

El elegido dependerá de cómo decida Scaloni conformar la zaga. Ya recuperado de la rodilla, Cristian Romero es una fija como primer marcador central en la selección argentina, pero en cuanto al segundo surge el dilema si será Nicolás Otamendi o el propio gualeyo. En función de eso, saldrá el 3.

Es decir, si el General se gana la titularidad, hay muchas chances de que el zurdo del Manchester United se mueva a la banda izquierda. En cambio, si el DT prescinde de Ota y elije a Martínez como ladero del Cuti, por decantación el lugar de Tagliafico lo ocupará Medina.

El cuerpo técnico considera tan pareja la pelea como se replica en otros puestos, especialmente el centrodelantero, sector en el cual el nivel entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez es muy parejo. "Es como el caso de Lautaro o Julián. Es un continuo toma de decisiones y tratar de dar en la tecla. No tengo claro quién va a jugar. Incluso si Cuti no está para el inicio podrían jugar los dos, pero no lo tengo claro", reconoció el DT de Pujato.

Y justamente ahí recae el otro interrogante en la formación para el estreno en el Kansas City Stadium: quién será el 9. Es que el mediocampo es prácticamente un hecho que será la base que se viene sosteniendo desde las Eliminatorias: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.

Las dudas tiene más que ver con la situación física de Álvarez que con una cuestión futbolística. Con ambos sanos, la Araña parece estar un paso por encima que su compañero en la consideración del DT, algo similar a lo que ocurría con Lautaro a días de comenzar el Mundial de Qatar. Sin embargo, la molestia en el tobillo que lo dejó afuera de los dos amistosos y la falta de rodaje, sumado a que el 9 del Inter llega afilado (le convirtió un gol a Honduras), ponen en discusión quién será titular contra Argelia.

La probable formación de la Selección Argentina ante Argelia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.