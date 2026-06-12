Fórmula 1: Colapinto tuvo una discreta actuación en las prácticas libres en España

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo destacarse y cerró este viernes con una discreta actuación en las primeras dos sesiones de entrenamientos del Gran Premio de España de Fórmula 1. El Albiceleste quedó 10º en la FP1, mientras que en la segunda tanda finalizó 15º.

El argentino empezó la jornada con una buena actuación en la práctica libre 1, donde se mostró muy firme en todo momento y pudo cerrarla con un buen tiempo de 1:17,893, para terminar 10º y a un segundo y 530 milésimas del líder, que fue el británico George Russell (Mercedes).

Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, no la pasó nada bien y quedó 17º. Sin embargo, nada podrá amargar el viernes del francés, ya que durante la mañana se confirmó que la FIA le quitó las penalizaciones que había sufrido en Mónaco y recuperó el tercer puesto con el que había cruzado la bandera a cuadros el domingo pasado.

Ya en la segunda sesión de entrenamientos, los pilotos de Alpine tuvieron muchas complicaciones para mejorar el rendimiento y tuvieron que conformarse con la decimoquinta posición para Colapinto y el 18º lugar para Gasly.

El mejor tiempo de Colapinto en la FP2 fue de 1:17,051, para quedar a un segunda y 625 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren). Russell, por su parte, concluyó a solo nueve milésimas del vigente campeón del mundo.

A su vez, el líder del campeonato, que es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), no participó en la primera práctica libre, mientras que en la segunda quedó a medio segundo de Norris para ocupar el quinto lugar.

La actividad en el GP de España continuará este sábado con la práctica libre 3, que está programada para las 7.30, y la clasificación, que iniciará