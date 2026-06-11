Tras protagonizar la inauguración del Mundial, Maná vuelve a la Argentina

Maná que viene de actuar en la inauguración del Mundial 2026 en México, anunció su regreso a la Argentina. La famosa banda, que está celebrando sus 40 años de carrera, se presentará el 10 de diciembre, en el estadio de River Plate.

La fecha forma parte de “Vivir Sin Aire Tour”, una gira especial de estadios con la que el grupo celebra tocando en las ciudades más importantes de Latinoamérica como ciudad de México, Lima, Santiago de Chile, Bogotá y Buenos Aires. Las entradas ya se pueden reservar en el sitio oficial del grupo.

Con más de 50 millones de discos vendidos, 11 álbumes de estudio, 50 millones de discos vendidos y un importante legado, Maná repasará sus principales éxitos. Formado en 1986 en Guadalajara, Jalisco, Maná sorprendió con su estilo especial fusionando rock, reggae y pop con ritmos latinos.

Hace poco, Dua Lipa publicó su versión del clásico “Oye Mi Amor”, con la participación de Fher, cantante de la banda. Su disco Dónde Jugarán los Niños, es el trabajo de rock latino más vendido de la historia. Maná fue la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2025.

Fuente: Ámbito.