La oposición pidió una sesión en Diputados para evaluar una moción de censura contra Adorni

Tras las últimas revelaciones sobre su situación patrimonial, diputados opositores impulsaron una sesión especial para tratar una serie de proyectos que incluyen pedidos de informes, interpelaciones y la posibilidad de activar una moción de censura contra el jefe de Gabinete.

Las novedades en el caso Adorni generaron rápida reacción en el Congreso de la Nación. Más allá de las declaraciones de sus miembros en redes, en ambas cámaras comenzó a sonar fuerte la posibilidad de abrir las puertas de los recintos para debatir la situación del jefe de Gabinete. En Diputados, particularmente, la oposición se despabiló para ir contra el funcionario que acaba de presentar finalmente su declaración jurada e hizo declaraciones en las que admitió haber ahorrado “en negro”.

Y lo que es peor: dejó claro -sin admitirlo- que le había mentido a los diputados. Es por eso que un grupo de diputados de la oposición pidieron una sesión especial para el martes 23 de junio a las 14, para debatir seis proyectos presentados sobre Manuel Adorni, que van desde pedidos de informes a moción de censura.

Puntualmente hay 2 pedidos para que el funcionario de informes ante el Congreso sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos, además de informar sobre su situación patrimonial; otro pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con la situación patrimonial de Adorni; y 3 pedidos de interpelación con el fin de iniciar una moción de censura.

La moción de censura, conforme lo establecido por la Constitución en su artículo 101, establece la posibilidad de remover al jefe de Gabinete por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras.

Parlamentario consignó que el pedido de sesión lleva las firmas de 31 diputados miembros de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, monobloques y la izquierda.

Esas firmas corresponden a los diputados Germán Martínez, Pablo Juliano, Maximiliano Ferraro, Cecilia Moreau, Esteban Paulón, Carlos Gutiérrez, Myriam Bregman, Martín Lousteau, Natalia de la Sota, Jorge Fernández, Marcela Pagano, Paula Penacca, Néstor Pitrola, Mónica Frade, Victoria Tolosa Paz, Mariela Coletta, Nicolás del Caño, Guillermo Snopek, Jorge Rizzotti, Ariel Rauschenberger, Romina del Plá, Gabriela Pedrali, Pablo Farías, María Graciela Parola, María Inés Zigarán, Jorge Mukdise, Juan Marino, Itai Hagman, Gabriela Estévez, Marcelo Barbur y Ernesto “Pipi” Alí.

Para el día siguiente, 24 de junio, el oficialismo evalúa llevar adelante una sesión especial para tratar, entre otros temas, el acuerdo con los holdouts por la deuda.