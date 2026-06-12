Básquet: la Preselección Provincial de Mini Femenina volverá a entrenar en Villaguay

Fernanda Joannás está al frente del plantel U11 que se prepara para el Argentino de Selecciones en Corrientes.

La Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) confirmó una nueva convocatoria de la Preselección Femenina de Mini (U11), que llevará adelante una jornada de entrenamientos el próximo lunes 15 de junio en la ciudad de Villaguay.

La actividad se desarrollará en las instalaciones del Club Huracán, ubicado en Rivadavia 560, y contará con la participación de las jugadoras convocadas por el cuerpo técnico provincial, encabezado por la entrenadora principal Fernanda Joannás.

La jornada estará dividida en dos turnos de trabajo. Por la mañana, los entrenamientos se realizarán de 10 a 12, mientras que por la tarde las actividades se retomarán de 15 a 17, con un espacio intermedio destinado al almuerzo y descanso de las deportistas.

Estas convocatorias tienen como objetivo la conformación del equipo que representará a Entre Ríos en la Primera Fase del Campeonato Argentino de Selecciones, que se disputará próximamente en la provincia de Corrientes.

Las convocadas

Clara Prinsich – Litoral | APBF

Mora Villamea Miguel – Talleres | APBF

Camila Morales – Rowing | APBF

Arabella Faltoni Desio – Ciclista Paraná | APBF

Jazmín Bonelli Montañana – Regatas Uruguay | ARBPR

Bárbara Miguel – Regatas Uruguay| ARBPR

Ernestina Fabre – Rocamora | ARBPR

Kara Moscatelli – Rocamora | ARBPR

Lola Losada – Rocamora | ARBPR

Emilia Recalde – Zaninetti | ARBPR

Jazmín Spiro Daglio – Zaninetti | ARBPR

Federica Fernández – Parque Sur | ARBPR

María Paz Guerrero Francou – CAVE | ACB

Olivia Velzi – CAVE | ACB

Lara Belén Minaglia – Peñarol | ADBG

Anita Sartori – Juventud Unida | ADBG

Luciana Erbes – Luis Luciano | ADBG

Jazmín Audisio – Independiente | ABSE

Oriana Mailén Monzón – Urquiza | ABSE

Julieta Tenembaum– Progreso | ABSE

Amparo González – Ferro (Concordia) | ABC