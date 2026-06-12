Básquet: la Preselección Provincial de Mini Femenina volverá a entrenar en Villaguay

Fernanda Joannás está al frente del plantel U11 que se prepara para el Argentino de Selecciones en Corrientes.
La Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) confirmó una nueva convocatoria de la Preselección Femenina de Mini (U11), que llevará adelante una jornada de entrenamientos el próximo lunes 15 de junio en la ciudad de Villaguay.
La actividad se desarrollará en las instalaciones del Club Huracán, ubicado en Rivadavia 560, y contará con la participación de las jugadoras convocadas por el cuerpo técnico provincial, encabezado por la entrenadora principal Fernanda Joannás.
La jornada estará dividida en dos turnos de trabajo. Por la mañana, los entrenamientos se realizarán de 10 a 12, mientras que por la tarde las actividades se retomarán de 15 a 17, con un espacio intermedio destinado al almuerzo y descanso de las deportistas.
Estas convocatorias tienen como objetivo la conformación del equipo que representará a Entre Ríos en la Primera Fase del Campeonato Argentino de Selecciones, que se disputará próximamente en la provincia de Corrientes.
Las convocadas
Clara Prinsich – Litoral | APBF
Mora Villamea Miguel – Talleres | APBF
Camila Morales – Rowing | APBF
Arabella Faltoni Desio – Ciclista Paraná | APBF
Jazmín Bonelli Montañana – Regatas Uruguay | ARBPR
Bárbara Miguel – Regatas Uruguay| ARBPR
Ernestina Fabre – Rocamora | ARBPR
Kara Moscatelli – Rocamora | ARBPR
Lola Losada – Rocamora | ARBPR
Emilia Recalde – Zaninetti | ARBPR
Jazmín Spiro Daglio – Zaninetti | ARBPR
Federica Fernández – Parque Sur | ARBPR
María Paz Guerrero Francou – CAVE | ACB
Olivia Velzi – CAVE | ACB
Lara Belén Minaglia – Peñarol | ADBG
Anita Sartori – Juventud Unida | ADBG
Luciana Erbes – Luis Luciano | ADBG
Jazmín Audisio – Independiente | ABSE
Oriana Mailén Monzón – Urquiza | ABSE
Julieta Tenembaum– Progreso | ABSE
Amparo González – Ferro (Concordia) | ABC