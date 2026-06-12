La soja concluyó una nueva semana en negativo y los valores tocaron mínimos en cuatro meses

El precio internacional de la soja vuelve a cerrar otra semana a la baja, más allá de algunas tenues subas en los últimos días o caídas más moderadas que las registradas a principio de junio.

Durante la presente jornada, el poroto bajó US$ 0,55 hasta los US$ 409,14 la tonelada. Durante la semana la caída fue de US$ 3, mientras que en lo que va del mes resignó US$ 25.

Algo similar ocurrió con el maíz: desde el lunes cayó US$ 2 y desde que comenzó junio US$ 12,3.

Así, la soja se ubicó en precios mínimos en cuatro meses, mientras que el cereal tocó su valor más bajo desde el 14 de octubre del año pasado, casi 8 meses atrás.

Según explicó el director de la consultora Nóvitas, Enrique Erize, la fuerte volatilidad que están mostrando los cultivos se debe a tres factores centrales: la guerra en Medio Oriente, el mercado climático en Estados Unidos y los resultados de la reunión entre el presidente norteamericano, Donald Trump, y su par chino Xi Jinping.

No obstante, las bajas tienen que ver con el accionar de los fondos especulativos en Chicago, "que se mueven diariamente con mucha agresividad y son los que marcan el día a día de Chicago. Hay que bancarse este momento, porque los fondos dicen 'no es momento para estar comprado' como lo estaban en soja y maíz y en dos días liquidaron todas las posiciones, generando el derrumbe de precios", dijo Erize.

"Hoy los precios internacionales, ajustados por inflación, están históricamente bajos. Chicago está en mínimos históricos y el momento no ayuda: está ingresando la cosecha de trigo del norte, y en soja y maíz, el clima viene bien allá (Estados Unidos), más allá de que haya que esperar julio, cuando es su momento crítico", completó.

En cuanto al mercado local, el presidente de Kimei Cereales, Javier Bujan, consideró que "más allá de la volatilidad internacional, que esta semana se cortó en cuanto a las fuertes bajas, los buenos márgenes de las fábricas en soja y el atraso de cosecha que demora entregas y frena ventas resultaron en que el mercado local se divorciara de Chicago".

"La semana próxima, clima mediante, habrá que ver el comportamiento del farmer selling, si realmente habrá una oferta fluida o sólo se cumplirán los contratos que están vigente y con entregas atrasadas y si seguirán vendiendo en forma muy pausada. Algo similar pasa con el maíz, que si bien copió Chicago, esta semana hay que esperar que se regularice la cosecha".

Ventas

La comercialización de soja registró en mayo un marcado incremento en volumen gracias al fuerte avance de la cosecha durante el mes, después de la demora en las labores por las lluvias durante abril.

Sin embargo, en junio las ventas de los productores cayeron de manera contundente, en parte porque la trilla ya avanzó sobre la mayoría del área agrícola nacional, pero también como consecuencia de una marcada baja en los precios de la oleaginosa.

Según el Monitor Agroindustrial de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), las ventas totales de soja por parte de los productores en mayo fueron de 4,63 millones de toneladas, 640.000 toneladas por encima de la registrado en abril, pero por debajo del promedio de los dos años anteriores.

Asimismo, desde Ciara-CEC marcaron que las ventas de la campaña 24/25 están prácticamente finalizadas, mientras que aún resta ponerle precio al 70% de la cosecha actual.

No obstante, para el director de RIA Consultores, Javier Preciado Patiño, el volumen comercializado fue aún mayor, superando ampliamente las 5,5 millones de toneladas.

“Las ventas en mayo fueron buenas, más de 5,5 millones de toneladas, creciendo más del doble respecto a abril, con un promedio de ventas diario cercano a las 300.000 toneladas”, indicó a Clarín Rural, Preciado Patiño.

Si se compara el volumen actual comercializado con los dos años anteriores, se puede observar un marcada baja, aunque las mismas con sus correspondientes asteriscos. En este sentido, el especialista marcó que en los primeros cinco meses de este año, se comercializaron 13,5 millones vendidas, mientras que en el año pasado, a esta altura, se habían vendido 20 millones y en 2024 unas 16,2 millones.

No obstante, en 2025 el mercado estuvo fuertemente distorsionado, por el primer dólar soja que se extendió desde enero a junio del año pasado y por la eliminación de retenciones de septiembre, cuestión que hace “bastante difícil” la comparación.

Pero más allá de los buenos resultados de mayo, junio comenzó con un marcado recorte en la comercialización, debido a que hubo “un derrumbe de los precios”, lo que hizo que el promedio diario comercializado caiga hasta las 219.000 toneladas.

Para el analista de mercados de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Matías Contardi, la comercialización de soja “se despertó” durante mayo, de la mano de una mejora en los precios de la mercadería disponible, que para la dinámica de ventas que se venía registrando en el primer cuatrimestre, se convirtió en “mes extraordinario”.

“Ahora, eso es únicamente la película corta. La realidad del cuadro comercial es que la campaña de soja en sí, en términos de volúmenes comprometidos, sobre todo si lo hacemos en relación con la producción, viene rezagada frente a años anteriores, y eso tiene mucho que ver con que tuviste un cosechón de trigo y de maíz, donde tenías una absorción externa enorme, por lo que se les fue dando más prioridad a estos granos, mientras que las ventas de soja esperaron un mejor precio”, relató Contardi.

Maíz

Para la analista de mercados, Lorena D’Angelo, la dinámica de ventas de maíz está siendo contraria a lo que se ve en soja. “El comportamiento de la oleaginosa fue diferente a lo que está mostrando el cereal: en mayo hubo poco volumen de negocios, mientras que en lo que va de junio se registró una aceleración”.

“Esto se da porque ya el grueso de la soja se cosechó, mientras que la trilla de maíz tardío está en pleno desarrollo”, agregó D’Angelo.

Según Ciara-CEC, las ventas de productores alcanzaron las 2,14 millones de toneladas, principalmente de la campaña 25/26.

El saldo exportable total estimado para la campaña 2025/26 es de aproximadamente 38 millones de toneladas, mientras que todavía no tiene precio el 48% del saldo estimado de exportación para la campaña 2025/26, con un volumen de 6,28 millones de toneladas ya compradas por la exportación pero que aun el productor no fijó precio.