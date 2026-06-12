Qué cantantes encabezaron la segunda ceremonia inagural del Mundial 2026

El Estadio de Toronto BMO Field se tiñó de rojo para la segunda ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Canadá.

El Estadio de Toronto BMO Field se tiñó de rojo para la segunda ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Canadá. La inauguración albergó artistas de diferentes culturas, acompañados por bailarines con atuendos que representan la esencia de los países sede.

La velada comenzó con Alessia Cara, quien estuvo rodeada por maquetas en gran tamaño de ballenas, osos polares y ciervos, además de banderas y otras representaciones sobre una alfombra roja que cubría todo el estadio.

El acto finalizó con el momento de las bengalas y, a continuación, tuvo su lugar Nora Fatehi con Sanjoi y Vegedream. El clima cambió con la llegada de Jessie Reyez y Elyanna, con un estilo más volcado hacia el pop, que durante su actuación desplegaron la “hoja de maple”, símbolo de la bandera canadiense.

Luego de una extensa pausa que confundió a los hinchas, Will Arnett dio la bienvenida a las 48 banderas de los participantes del torneo sobre una plataforma que simulaba las partes de un planisferio para así dar lugar al desfile mundial.

En medio de los países posicionados, Michael Bublé entonó «Bring It On Home to Me», un sencillo estrenado en 2022 como parte de su álbum Higher, entre un coro de personas vestidas de blanco.

La encargada de cerrar fue la canadiense Alanis Morissette, quien entonó el himno de Canadá previo al encuentro contra Bosnia y Herzegovina.

Fuente: Noticias Argentinas.