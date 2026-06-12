Tres funciones para disfrutar en familia durante el fin de semana de Gurisada y Teatro

El ciclo teatral para infancias Gurisada y Teatro continuará este fin de semana largo en la Sala Saltimbanquis de Paraná con tres propuestas que combinan teatro, clown, narración, música y juego. Luego de una primera jornada que contó con una importante respuesta del público, la iniciativa vuelve a convocar a niñas, niños y adultos a disfrutar de espectáculos especialmente pensados para toda la familia.

Las funciones se desarrollarán a las 16 en la sala ubicada en Feliciano 546. La entrada será a la gorra y, debido a la capacidad limitada del espacio, se solicita realizar reservas previamente al WhatsApp 3434-550552.

Organizado por el Colectivo Artístico Saltimbanquis y con el apoyo del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier), el ciclo propone acercar diversas experiencias escénicas a las infancias a través de producciones de grupos teatrales de la región.

La programación de este fin de semana comenzará el sábado 13 de junio con “La Carrindanga”, una creación del Colectivo Artístico Saltimbanquis dirigida por Carlos Vicentin. La propuesta recupera el espíritu de los antiguos artistas ambulantes que recorrían pueblos llevando historias y entretenimiento. A través de cuentos, leyendas, canciones, títeres, máscaras y juegos de palabras, la obra construye un recorrido por paisajes, personajes y memorias vinculadas a la identidad entrerriana. Con actuaciones de Clarisa Benetti, Gabriela Vieiro, Jimena González y Carlos Vicentin, y técnica de Catalina Bogado, el espectáculo invita a compartir un espacio donde la imaginación, el humor y la sensibilidad dialogan con la cultura del territorio.

El domingo 14 llegará “Bigote de novia”, del grupo La Rueda Teatro. La obra presenta a una pareja de clowns que lleva más de una década recorriendo escenarios y que esta vez se encuentra atrapada en una divertida confusión. Mientras intentan ponerse de acuerdo para comenzar la función, afloran los desacuerdos, las coqueterías, los caprichos y los afectos que sostienen su vínculo. Con una fuerte impronta física y humorística, la propuesta combina técnicas de clown y danza para construir situaciones disparatadas que apelan tanto a las infancias como al público adulto. El espectáculo cuenta con actuaciones de Daniela Osella y Pablo Vallejo, coreografía y trabajo corporal de Victoria Roldán, y dirección de Romina Fuentes.

La programación continuará el lunes 15 con “Los Vermichelis, delivery de cuentos”, del grupo Juvetea. La historia tiene como protagonistas a Peperoni y Pepino, dos amigos que deciden crear un original servicio de reparto de cuentos ante la falta de tiempo de los adultos para narrar historias. Con entusiasmo inauguran su emprendimiento, pero descubren que solo una niña solicita sus servicios. Lo que en principio parece un fracaso comercial se transforma en una oportunidad para reencontrarse con el valor de la imaginación, el juego y la narración compartida. La obra pone en escena la importancia de los relatos como herramienta para vincularse con otros y crear mundos posibles. Actúan Lola Sanguineri, Francisco Sarubi y Drazen Princic Cortés; el sonido está a cargo de Isabel Princic, la coordinación general es de Marita Cortés y la dramaturgia pertenece a Sergio Martínez.

Con estas tres funciones, Gurisada y Teatro continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre las artes escénicas y las infancias, ofreciendo propuestas que invitan a jugar, imaginar y compartir experiencias colectivas a través del teatro.