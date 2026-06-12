Dictan 45 días de prisión preventiva para el acusado del crimen en el arroyo Antoñico de Paraná

En una audiencia celebrada este viernes a las 19 en los Tribunales de Paraná, el juez de Garantías Elbio Garzón dispuso la prisión preventiva por 45 días para el joven de 20 años imputado por el homicidio ocurrido en el arroyo Antoñico.

El magistrado ordenó que el acusado, identificado como Antonio Lucas Lautaro Vázquez cumpla la medida en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, fundamentando su decisión en la existencia de riesgos procesales, específicamente ante la posibilidad de que se intimide a los testigos del caso, supo ANÁLISIS.

Durante la instancia judicial, la fiscal Paola Farinó leyó la acusación por homicidio simple, detallando las evidencias recolectadas hasta el momento, que incluyen testimonios de personas entrevistadas recientemente.

Farinó había solicitado inicialmente 60 días de preventiva bajo el argumento de proteger la integridad de la investigación, mientras que el abogado defensor, Javier Aiani, había pedido 30 días de arresto domiciliario, solicitud que fue rechazada por el juez. En tanto, el juez sí hizo lugar al pedido del defensor para que la prensa no fotografíe al imputado, ya que posiblemente se realice una rueda de reconocimiento con testigos y la circulación de la imagen podría afectar esa medida de prueba.

En un breve relato de los hechos ante el juez, el acusado ofreció su versión de lo sucedido. Según su testimonio, se encontró con la víctima y se dirigieron a comprar droga. En ese contexto, afirmó que el otro joven manifestó su intención de asesinar a alguien y le asestó un cuchillazo en el lado izquierdo del cuello. El imputado alegó que reaccionó para defenderse, le quitó el arma blanca y lo mató. De acuerdo con la fiscalía, el cuerpo presentaba al menos 15 puñaladas, en zonas del tórax, brazos y rostro. El detenido también mencionó que el agresor pretendía utilizar un machete, momento en el cual se produjo su reacción.

El caso comenzó a desandarse el jueves al mediodía, cuando un vecino de la zona del puente Eva Perón alertó a la Policía sobre la presencia de un cuerpo en el cauce del arroyo Antoñico. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron que el joven presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Las tareas investigativas permitieron reconstruir que, alrededor de las 5:30 de la mañana de ese mismo jueves, se había registrado una violenta pelea en el barrio Villa Huesito. Como resultado de ese enfrentamiento, Vázquez sufrió la herida en el cuello que lo obligó a ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde permaneció internado con custodia policial hasta recibir el alta médica este viernes, permitiendo así su traslado a la Alcaidía y la posterior audiencia de imputación.

Identificación de la víctima

Aunque inicialmente se estimó que la persona fallecida tenía entre 24 y 27 años, las pericias de la División Rastros confirmaron finalmente su identidad. Se trata de Francisco Luciano Agustín Martínez, un adolescente de 17 años con domicilio en la calle Casiano Calderón y República de Siria, en la capital entrerriana.

La investigación continúa su curso bajo la dirección de la fiscal Farinó, quien busca consolidar las pruebas y testimonios antes de que finalice el plazo de la prisión preventiva dictada por el juez Garzón.