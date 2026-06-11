Aranguren: familias cuestionan decisiones educativas y preparan acciones judiciales

Padres, madres y tutores de alumnos de la Escuela Nº 102 “17 de Agosto” denuncian la falta de respuestas por parte de las autoridades educativas y rechazan la convocatoria a concurso para cargos vinculados a la modalidad Nina mientras continúa sin resolución un expediente presentado ante el Consejo General de Educación (CGE).

El conflicto que desde hace meses mantiene movilizada a gran parte de la comunidad educativa de Aranguren, sumó en los últimos días un nuevo episodio que profundizó el malestar de las familias involucradas.

Un colectivo integrado por 163 padres, madres y tutores sostiene su reclamo para que la Escuela Nº 102 “17 de Agosto”, retorne a la jornada simple y deje de funcionar bajo la modalidad Nina. El planteo fue formalizado en octubre de 2025 mediante la presentación de un petitorio ante el Consejo General de Educación, dando origen al Expediente Nº 3.348.151, que aún permanece sin una resolución definitiva.

Las familias aseguran haber agotado todas las instancias administrativas a su alcance y cuestionan la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades educativas provinciales. Sostienen que durante meses actuaron por los canales institucionales correspondientes, presentando documentación, solicitudes y planteos formales, sin obtener una definición sobre un tema que afecta directamente la organización cotidiana de numerosos hogares.

Un concurso que generó indignación

La situación escaló en los últimos días tras la difusión de una convocatoria a concurso para cubrir cargos vinculados a los talleres de la modalidad Nina.

Para los padres, la medida resulta incomprensible mientras el expediente continúa abierto y sin resolución. Consideran que avanzar con designaciones en medio del conflicto implica ignorar un reclamo respaldado por 163 familias y profundizar una situación que dista de estar resuelta.

En ese marco, presentaron una impugnación administrativa solicitando la suspensión inmediata del procedimiento hasta tanto exista una definición clara y formal sobre el futuro de la modalidad cuestionada.

“Lo único que pedimos es que primero se resuelva el reclamo presentado y luego se adopten decisiones que puedan tener consecuencias permanentes para la institución”, expresan integrantes del grupo.

Reclamo por diálogo y presencia de la Directora Departamental

Otro de los puntos que genera mayor malestar entre las familias es la falta de una instancia de diálogo directo con las autoridades responsables de intervenir en el conflicto.

Los padres sostienen que, a pesar de la magnitud del reclamo, respaldado por 163 familias, y de los meses transcurridos desde la presentación del expediente, aún no han recibido respuestas concretas ni definiciones que permitan conocer cuál será el futuro de la modalidad Nina en la Escuela N.º 102.

En este contexto, solicitaron formalmente la presencia de la Directora Departamental de Escuelas en la localidad de Aranguren para mantener una reunión abierta con las familias afectadas y brindar explicaciones sobre las decisiones adoptadas en relación con el conflicto.

Los impulsores del reclamo consideran que la situación requiere la presencia de las autoridades en el territorio y entienden que un planteo de estas características merece ser abordado mediante el diálogo directo con la comunidad educativa.

“Después de tantos meses de espera, creemos que corresponde que las autoridades escuchen personalmente a las familias y expliquen cuál es la postura oficial frente a nuestro reclamo”, expresaron representantes del grupo de padres.