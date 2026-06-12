Marclay: “Necesitamos que el Gobierno nacional deje de mirar para otro lado y cuide a las mujeres”

La diputada nacional Marianela Marclay destacó la aprobación, en el ámbito de la Comisión de Mujeres, Niñas, Niños y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación, de la declaración de emergencia en violencia de género por el plazo de dos años, una medida que busca reforzar las políticas de prevención y asistencia ante el incremento de casos registrados en el país.

La iniciativa fue impulsada pocos días después de una nueva movilización del colectivo Ni Una Menos y en un contexto marcado por cifras preocupantes. Según se informó, en lo que va del año se contabilizaron 105 femicidios, lo que equivale a un asesinato cada 35 horas.

Al referirse a la situación, Marclay sostuvo que resulta necesario fortalecer las herramientas estatales destinadas a la protección de mujeres y personas en situación de violencia. En ese sentido, explicó que el proyecto contempla medidas como la restitución del Plan Nacional de Acción, el fortalecimiento de la Línea 144, el acceso al patrocinio jurídico gratuito, la implementación de sistemas de alerta temprana, alternativas habitacionales transitorias y asistencia económica para víctimas en condiciones de vulnerabilidad, publicó La Calle.

“Necesitamos que el Gobierno nacional deje de mirar para otro lado y cuide a las mujeres”, expresó la legisladora entrerriana al fundamentar la iniciativa.

Asimismo, cuestionó la política nacional en materia de género y advirtió sobre el desfinanciamiento de programas de asistencia. También señaló la falta de aplicación de normativas consideradas fundamentales para la prevención y el abordaje de las violencias por motivos de género, entre ellas la Ley Micaela.

La propuesta continuará su tratamiento legislativo mientras crece la preocupación por la persistencia de los hechos de violencia y la demanda de organizaciones sociales para reforzar las políticas públicas destinadas a la protección de las víctimas.