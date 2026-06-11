Detuvieron a un sospechoso por el crimen del arroyo Antoñico en Paraná

Un hombre fue detenido este jueves en Paraná como presunto autor del homicidio acontecido esta mañana en la capital entrerriana. La Policía lo localizó en inmediaciones de su vivienda en Villa Huesito.

El arresto se produjo por el aporte de testigos que vincularon una pelea ocurrida en ese mismo barrio durante la madrugada. El sospechoso quedó alojado en la Alcaidía por disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF) será indagado en las próximas horas.

La detención se vincula con el hallazgo de un cuerpo en el arroyo Antoñico, a la altura del puente Eva Perón cuando vecinos alertaron la presencia de un hombre sumergido en el agua.

Los investigadores confirmaron que la víctima murió de manera violenta y la autopsia preliminar determinó que recibió múltiples puñaladas.

La investigación puedo vincular que horas antes, alrededor de las 6:30, dos jóvenes con antecedentes penales habían protagonizado un enfrentamiento en Villa Huesito. En ese episodio, un joven de 20 años sufrió un corte en el cuello con un machete y debió ser trasladado al Hospital San Martín, donde permanecía fuera de peligro.

La investigación apunta a que ambos hechos estarían relacionados y forman parte de un conflicto de vieja data entre dos familias de Paraná.

La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer la secuencia de los hechos. Mientras tanto, la detención del sospechoso abre una nueva línea de investigación sobre su posible responsabilidad en el crimen que sacudió a la capital entrerriana.

Fuente: Ahora.