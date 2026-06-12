El Festival Uaifai continúa en Paraná y Santa Fe

Los realizadores del Festival Uaifai de Micromonólogos llevarán a cabo las funciones correspondientes a su cuarta edición consecutiva a partir de este viernes 12 de junio en diferentes salas y espacios de las ciudades de Paraná y Santa Fe. Las jornadas teatrales se desarrollarán durante el fin de semana, extendiéndose la programación local hasta el próximo jueves 18 de junio, bajo un formato de representaciones de corta duración.

La programación planificada para la capital entrerriana se extenderá por tres jornadas consecutivas que comenzarán siempre a partir de las 20:30. Este viernes 12 de junio iniciará con la puesta en escena de cuatro obras individuales. En este primer bloque se presentarán las piezas tituladas "La turbulenta ética de un sicario", con la actuación de Alfonsina Vieytes y la dirección de Azul Balmas; "La pantalla no miente", interpretada por Pilar Solaro bajo la conducción de la misma directora; "La conciencia de clase del guante de goma", protagonizada por Abril Aguirre con dirección de Sabrina Lute; y finalmente "La sombra Oculta", con la labor actoral de Tobias Bonetto y la dirección a cargo de Sabrina Lute.

La agenda en Paraná continuará el sábado 13 de junio en el mismo horario con las presentaciones de "El orbe", con la actriz Caro Torres y la dirección de Dimas Santillán; "Klepto", interpretada por Lucilo Ríos bajo las directrices del propio Santillán; "Sacro", con la actuación de Ana Deut y la dirección de Gabriel Cuadra; y "Los votos", que contará con el trabajo de Maru García en escena y la dirección de Lucilo Ríos.

El cierre definitivo de las funciones en la ciudad se concretará el jueves 18 de junio mediante las producciones denominadas "La selva, el bosque, mi cuerpo", a cargo de Sabrina Giacomini con dirección de Margarita Chaves; "Smalltown boy", protagonizada por Gabriel Cuadra y dirigida por Chaves; "Entre Julio y Yo", interpretada por Margarita Chaves bajo la dirección de Cuadra; y "Mi cuerpo también se pudre", con la actuación de Sabrina Lute y la dirección de Lucilo Ríos.

Por otra parte, el circuito santafesino concentrará su actividad los días viernes a las 20 y los sábados a las 21:30 en las instalaciones del Multiespacio Valeri Montrul, un establecimiento ubicado en la calle San Lorenzo 2513 de la vecina capital.

En dicho espacio se exhibirá una selección de cuatro micromonólogos que contempla la obra "Klepto", escrita por Agostina Prato, dirigida por Juan Manuel Gruber y actuada por Albertico Ramos Mexia; "La turbulenta ética de un sicario", de Jorge Zanzio, con la dirección de Juan Manuel Gruber y la actuación de José Seguro; "La pantalla no miente", de Agostina Prato, con dirección de Juan Manuel Gruber y la labor del actor Leandro Comelli; y finalmente "Entre Julio y Yo", de la autora María Florencia Forni, bajo la dirección de Juan Manuel Gruber y la interpretación de Agustina Koch.

Las entradas generales tienen un valor de $20.000. Para estudiantes y jubilados, el valor será de $15.000.

Para reservas, comunicarse al 343 4761112 (Dimas Santillán).