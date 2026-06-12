Paraná tendrá una amplia agenda de propuestas durante el fin de semana largo

Una programación para toda la familia.

Del viernes 12 al lunes 15 de junio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de ferias, paseos gastronómicos, recorridos turísticos, actividades recreativas y eventos deportivos en distintos puntos de la ciudad. La programación incluye propuestas especiales por el Día del Padre y busca fortalecer el desarrollo local, el turismo y los espacios de comercialización para emprendedores y productores.

Entre las principales propuestas se destacan la Feria Día del Padre, que se desarrollará durante las cuatro jornadas en la Plaza de las Colectividades, y el Paseo Matero Especial Día del Padre, en calle Nicaragua frente a plaza Le Petit Pisant. Ambos espacios reunirán emprendedores, artesanos y una variada oferta gastronómica, constituyéndose en una alternativa ideal para recorrer, disfrutar y adquirir regalos para la celebración.

La gastronomía tendrá un lugar destacado con una nueva edición de Sabores de las Ferias, que ofrecerá distintas propuestas en el tradicional espacio de Salta y Nogoyá. El viernes se realizará un bingo musical con sorteos y premios; el sábado habrá espectáculos musicales en vivo; y el lunes el público podrá disfrutar de un tradicional asado a la estaca.

La agenda también incluirá la Feria Periurbana, que se desarrollará el domingo en el Parque Botánico Leandro N. Alem, donde productores hortícolas y emprendedores ofrecerán productos frescos y elaboraciones regionales.

Como parte de las propuestas turísticas, durante el fin de semana largo habrá nuevas salidas del Paraná Bus Turístico y recorridos pedestres gratuitos "Descubrí Paraná", que permitirán conocer distintos espacios emblemáticos de la ciudad y su patrimonio histórico y cultural.

En materia deportiva, sobresale el Encuentro Nacional de Minibásquet, que tendrá su acto inaugural el sábado en el Anfiteatro Héctor Santángelo y convocará a delegaciones de diferentes puntos del país. También se realizará el Torneo Desafío Beach Tennis en el Balneario Thompson.

La agenda completa:

Viernes 12

Feria Día del Padre

Emprendedores, artesanos y patio gastronómico

De 10 a 21 - Plaza de las Colectividades

Paseo matero, especial Día del Padre

Emprendedores, artesanos y patio gastronómico.

De 10 a 21 - Calle Nicaragua, frente a la plaza Le Petit Pisant

Sabores de las Ferias

Bingo musical. Conducción Rosita Pizzatta. Sorteos y premios

A las 21 - Feria Salta y Nogoyá

Organiza Parientes del bar

Sábado 13

Encuentro Nacional de Minibasquet - Acto inaugural

De 9:30 a 12:30 - Anfiteatro Héctor Santángelo

Organizado por la Asociación Paranaense de Básquet

Feria de libreros y artesanías

De 10 a 13 - Mercado Sud, Villaguay y Perón

Organizan PAN, La Semillera, Cosas imposibles

Feria Día del Padre

Emprendedores, artesanos y patio gastronómico

De 10 a 21 - Plaza de las Colectividades

Paseo matero, especial Día del Padre

Emprendedores, artesanos y patio gastronómico.

De 10 a 21 - Calle Nicaragua, frente a la plaza Le Petit Pisant

Taller arte pop BTS Festa

De 16 a 18 - Mercado Sud, Villaguay y Perón

Organizan PAN, La Semillera, Cosas imposibles - Reserva 351 5182394

Julián Rivero + Los rompevientos + Artistas invitados

A las 21 - Feria Salta y Nogoyá

A la gorra. Organiza Parientes del bar

Encuentro "Los Fieles"

Emprendedores, patio gastronómico, charlas, desfile de mascotas y actividades de recreación

De 12 a 20 - Sala Mayo, Puerto Nuevo

Entrada libre - Evento solidario organizado por asociaciones proteccionistas de animales

Recorridos Pedestres "Descubrí Paraná" Parque Urquiza

A las 15 - Encuentro en el Monumento al Gral. Urquiza

Acceso libre

Paraná Bus Turístico

A las 16 - Plaza de las Colectividades

A beneficio de la Asociación "Apana". Bono solidario: $6.700 mayores, $5.800 menores de 12 años, jubilados $6.000 (acreditando carnet)

Oficina de Informes Turísticos (Laurencena y San Martín -Parque Urquiza-) @paranabusturistico // Venta de Ticket: sábado desde las 14

Domingo 14

Feria Periurbana

Emprendedores y productores hortícolas

De 9 a 18 - Parque Botánico Leandro N Alem

Torneo Desafío Beach Tennis

De 9 a 17:30 - Balneario Thompson

Actividad con inscripción previa 343 4609471 - Organiza Beach Tennis Paraná

Feria Día del Padre

Emprendedores, artesanos y patio gastronómico

De 10 a 21 - Plaza de las Colectividades

Paseo matero, especial Día del Padre

Emprendedores, artesanos y patio gastronómico.

De 10 a 21 - Calle Nicaragua, frente a la plaza Le Petit Pisant

Paraná Bus Turístico

A las 10:30 y 16 - Plaza de las Colectividades

A beneficio de la Asociación "Apana". Bono solidario: $6.700 mayores, $5.800 menores de 12 años, jubilados $6.000 (acreditando carnet)

Oficina de Informes Turísticos (Laurencena y San Martín -Parque Urquiza-) @paranabusturistico // Venta de Ticket: domingo desde las 8:30 a las 10:30. Y de 14 a 16

Recorridos Pedestres "Descubrí Paraná" - Plaza Sáenz Peña

A las 15 - Encuentro frente a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Acceso libre

Lunes 15

Feria Día del Padre

Emprendedores, artesanos y patio gastronómico

De 10 a 21 - Plaza de las Colectividades

Paseo matero, especial Día del Padre

Emprendedores, artesanos y patio gastronómico.

De 10 a 21 - Calle Nicaragua, frente a la plaza Le Petit Pisant

Sabores de las Ferias

Asado a la estaca

De 11 a 14 - Feria Salta y Nogoyá

Reservas 343 5333600

Recorridos Pedestres "Descubrí Paraná" - Plaza San Miguel y Plaza Mansilla

A las 15 - Encuentro en Fuente Central Plaza San Miguel

Acceso libre

Paraná Bus Turístico

A las 16 - Plaza de las Colectividades

A beneficio de la Asociación "Apana". Bono solidario: $6.700 mayores, $5.800 menores de 12 años, jubilados $6.000 (acreditando carnet).

Oficina de Informes Turísticos (Laurencena y San Martín - Parque Urquiza) @paranabusturistico // Venta de Ticket: lunes desde las 14.