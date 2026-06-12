Servicio suspendido: "Si dependiera de la Provincia, mañana estaría circulando el tren”, afirmó Steren

El secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, afirmó que el regreso del servicio ferroviario de pasajeros entre Paraná y La Picada depende exclusivamente de una última inspección que debe realizar el gobierno nacional sobre el estado de la infraestructura de la traza. Tras una revisión técnica favorable del material rodante realizada este jueves, el funcionario sostuvo que “si dependiera de la Provincia, mañana estaría circulando el tren”.

La suspensión del servicio se produjo luego de que se detectaran problemas vinculados al estado del material ferroviario y a sectores anegados de la vía. Según explicó Steren, la inspección realizada por personal técnico proveniente de Rosario confirmó que las formaciones se encuentran en condiciones de operar.

“Se hizo una circulación con el tren, se inspeccionó el material rodante y dio todo ok. Era una de las causas más graves que tenía el tren y por la cual no podía circular”, señaló.

Sin embargo, indicó que todavía resta la revisión de la infraestructura ferroviaria por parte de especialistas de Trenes Argentinos, quienes tienen previsto arribar a Paraná el próximo 18 de junio para verificar las tareas realizadas en distintos puntos del recorrido.

Las declaraciones fueron formuladas durante una entrevista concedida al programa Un Martillo para Darle Forma, de Radio Plaza.

Obras para evitar anegamientos

Steren detalló que durante las últimas semanas municipios y organismos provinciales colaboraron en trabajos de limpieza y acondicionamiento de los sectores observados por Nación.

“Se limpió basura, se desobstruyeron alcantarillas, se hicieron zanjeos y canaletas para evacuar el agua. Hay tres zonas complicadas dentro del recorrido hasta La Picada y sobre esos lugares se trabajó especialmente”, explicó.

El funcionario manifestó que existe expectativa de que la autorización pueda concretarse incluso antes de la inspección presencial si las autoridades nacionales consideran suficientes los informes técnicos y registros fotográficos enviados desde Paraná.

“Estamos trabajando para ver si con las imágenes y con todo lo que se ha hecho se puede autorizar el servicio. Pero la responsabilidad final es de Nación”, remarcó.

Alternativas para la Escuela Almafuerte

Ante la prolongación de la suspensión, Steren reconoció que el impacto más sensible se registra en la comunidad educativa de la Escuela Almafuerte, ubicada sobre el trayecto ferroviario.

En ese sentido, confirmó que el gobierno provincial evalúa extender recorridos del sistema metropolitano de colectivos para garantizar el acceso de estudiantes y docentes.

“Estamos viendo la posibilidad de extender el servicio metropolitano hasta la escuela. Hay padres que están teniendo que pagar transporte interurbano y eso representa un costo enorme para las familias”, indicó.

Según precisó, este viernes mantendrá reuniones con una empresa prestadora del servicio para analizar la viabilidad de reforzar frecuencias en horarios de ingreso y egreso escolar.

El proyecto de provincializar el servicio

Steren también volvió a plantear la intención del gobierno entrerriano de avanzar hacia una administración provincial del tren de pasajeros.

“Queremos el servicio del tren en manos de la Provincia porque queremos tomar este tipo de decisiones. Si hubiéramos sabido que la suspensión se iba a extender tanto, podríamos haber resuelto algunas cuestiones mucho antes”, sostuvo.

El funcionario consideró que la experiencia actual demuestra la necesidad de contar con mayor autonomía en la gestión de un servicio que calificó como estratégico para el área metropolitana.

“Es el único tren urbano de pasajeros que tiene Entre Ríos y es muy utilizado. Para el gobernador Rogelio Frigerio sería una buena política de Estado que vuelva a estar bajo jurisdicción provincial”, afirmó.

La posibilidad de extenderlo hasta Oro Verde

Durante la entrevista, Steren reveló además que continúa vigente la intención de recuperar el histórico proyecto para que el tren llegue hasta Oro Verde.

Según explicó, la infraestructura ferroviaria se encuentra en condiciones, pero existen obstáculos vinculados a ocupaciones sobre el trazado.

“La vía está en buen estado y tenemos el tren para hacer el servicio. Lo que necesitamos es trabajar con los municipios para reubicar familias que hoy están instaladas sobre la traza ferroviaria. Es imposible llegar hasta Oro Verde si la vía está intrusada”, señaló.

Para el secretario, una ampliación del recorrido permitiría incrementar usuarios, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer un sistema de transporte público alternativo dentro del conglomerado Paraná.