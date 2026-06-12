Celli a favor de la reforma previsional: “Confío en que se mantendrá dentro del marco constitucional”

El ex camarista de Paraná Felipe Celli se pronunció sobre el proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio y consideró que la provincia enfrenta la necesidad de avanzar en cambios para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Al mismo tiempo, relativizó los cuestionamientos formulados por otros ex integrantes del Poder Judicial, como Bernardo Salduna y Emilio Castrillón, al sostener que parte de las críticas tienen motivaciones políticas.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma de Radio Plaza, Celli analizó el debate abierto en torno a la iniciativa oficial y sostuvo que la discusión no puede desligarse de la situación financiera del sistema previsional provincial. “La caja de jubilaciones viene en déficit hace muchos años y hay que buscar la vuelta para que deje de tener tanto déficit”, afirmó.

Según señaló, uno de los factores que explican los desequilibrios del sistema es la disminución de la relación entre aportantes activos y beneficiarios. “Siempre se ha hablado de la necesidad de que por lo menos haya tres aportantes por cada pasivo. Hoy están casi a la par, con lo cual los números son abrumadores en cuanto a la necesidad de buscar una salida a esta situación”, indicó.

“No veo efectos retroactivos”

El ex magistrado también se refirió a uno de los principales cuestionamientos planteados por sectores sindicales y opositores, vinculados al posible impacto de la reforma sobre derechos adquiridos. En ese sentido, consideró que cualquier modificación deberá ajustarse a los límites constitucionales.

“Todas las reformas van a estar dentro del marco constitucional, por lo cual pensar en efectos retroactivos de la futura norma que va a regir las jubilaciones es pensar torcidamente”, sostuvo.

Además, se mostró escéptico respecto de las advertencias sobre una eventual declaración de inconstitucionalidad de la reforma. “Me parece muy difícil que eso vaya a ocurrir”, afirmó, aunque aclaró que no conoce en detalle la totalidad del proyecto que finalmente llegará al recinto.

“Sería una gran torpeza y un enorme retroceso si ocurriera que se pretenda que los efectos de la reforma tengan aplicación retroactiva. Dejando a salvo esto, hay que confiar en que la discusión sea rica, haya aportes de los distintos sectores y se logre la mejor norma para darle salida a este problema”, agregó.

Diferencias con otros ex jueces

Consultado por las críticas expresadas públicamente por los ex vocales del Superior Tribunal de Justicia Bernardo Salduna y Emilio Castrillón, quienes manifestaron reparos sobre distintos aspectos de la iniciativa oficial, Celli marcó diferencias y atribuyó parte de esos cuestionamientos a posicionamientos políticos.

“Mi crítica o mi análisis está totalmente afuera de cualquier ventaja o desventaja política”, señaló.

Y añadió: “Creo que la perspectiva o los fines políticos que pueda haber atrás de todos los rechazos, por ahí complican el panorama para lograr la mejor norma que es la que necesita la provincia”.

En la misma línea, consideró que las amenazas de judicialización anunciadas por algunos sectores “tienen un gran componente político” y apuntan a “rechazar u obstaculizar la posibilidad de reforma”.

Respaldo al debate legislativo

Celli también evaluó el modo en que el gobierno provincial encaró la discusión de la iniciativa. Si bien evitó hacer una defensa cerrada del proyecto, sostuvo que el camino adecuado es ampliar el debate y escuchar a todos los sectores involucrados.

“En la medida en que más abierto esté al diálogo y a la discusión, me parece que es la mejor receta”, afirmó.

Finalmente, expresó su expectativa de que el proceso legislativo permita arribar a una norma consensuada que contribuya a resolver los problemas estructurales del sistema previsional entrerriano.

“Soy optimista en que tiene que ir adelante la reforma, la mejor norma que pueda caber y que pueda dar respuesta a la problemática que describíamos al comienzo”, concluyó.