Cuáles son las cábalas de Antonela Roccuzzo en el inicio del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya comenzó y las botineras se preparan para alentar a sus parejas desde la cancha. Sin embargo, su apoyo no se limita a presenciar los partidos, sino que muchas de ellas cumplen con infaltables cábalas para que el partido vaya a su favor.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, es una fiel creyente de las mismas y quien más se ha visto cumpliéndolas a rajatabla.

¿Cuáles son las cábalas de Antonela Roccuzzo? Si bien muchos de los rituales que la influencer cumple se van formando durante el desempeño de la Selección argentina en el campeonato de fútbol, hay una cábala que sigue al pie de la letra: su estilo de ropa y la foto familiar junto a Thiago, Ciro y Mateo.

Las cábalas no son una ciencia exacta y Antonela lo sabe.

En Qatar, la líder de la Scaloneta dejó de usar la camiseta tradicional celeste y blanca luego de la derrota contra Arabia Saudita. Desde entonces, ella y su familia lucieron la camiseta suplente en cada partido. Además, solía combinar la camiseta con un jean y una cartera violeta de la marca Chanel.

En los pies, se la vio luciendo las mismas zapatillas blancas y rosas de la marca Louis Vuitton durante todo el campeonato.

Siguió la misma cábala de vestimenta durante el triunfo de la Copa América 2024: la camiseta suplente, jeans y zapatillas blancas.

Ahora habrá que ver si sigue el mismo patrón de vestimenta durante el desarrollo de este Mundial 2026, o si opta por unas nuevas.

Fuente: Noticias Argentinas.