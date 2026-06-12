La esposa del Indio Solari agradeció el acompañamiento y llamó a "no bajar los brazos"

La compañera de vida del músico compartió su primer mensaje público desde el fallecimiento del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Agradeció a familiares, amigos, colaboradores y seguidores, y cerró con una convocatoria a honrar su legado.

Virginia “Viru” Mones Ruiz difundió un emotivo mensaje de agradecimiento tras la muerte de su esposo, el músico y compositor Carlos “Indio” Solari. Se trata de la primera vez que tomó la palabra públicamente desde el fallecimiento del artista, con quien compartió más de cuatro décadas de vida.

A través de un video difundido en las redes oficiales del músico, Viru se mostró serena y agradecida por las múltiples muestras de afecto recibidas durante los días posteriores a la noticia. “Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer”, expresó al inicio del mensaje.

Sus palabras estuvieron dedicadas a quienes acompañaron a la familia en distintos momentos del proceso. Mencionó especialmente a amigos cercanos, colaboradores, integrantes del equipo legal y a quienes participaron de la organización de la despedida pública. También agradeció el apoyo de las familias Solari y Mones Ruiz, así como de los músicos que compartieron escenario con el Indio durante años.

Entre los reconocimientos destacó además la colaboración del gobernador bonaerense Axel Kicillof y de los trabajadores que participaron de la logística del velatorio, así como la labor de los bomberos de distintos distritos del conurbano bonaerense.

Sin embargo, el tramo más sentido del mensaje estuvo dirigido al público del músico. “A su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, señaló.

El video concluyó con una frase que evocó el espíritu rebelde que caracterizó la obra y el pensamiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia”, expresó antes de despedirse.

La publicación llegó pocos días después de una despedida multitudinaria que movilizó a cientos de miles de seguidores en distintos puntos del país. Desde las inmediaciones de su casa en Parque Leloir hasta el velatorio realizado en Avellaneda, las manifestaciones de afecto hacia el músico se multiplicaron en calles, plazas y redes sociales, confirmando la dimensión popular de una figura central en la historia del rock argentino.