Hallaron marihuana en una escuela secundaria de La Paz

El hallazgo de marihuana en una escuela generó preocupación este viernes por la mañana, luego de que autoridades de la Escuela Nº 15 Domingo French, de La Paz, informaran a la Policía sobre la presencia de un envoltorio de nylon que contenía una sustancia vegetal sospechosa dentro del establecimiento educativo.

Tras tomar conocimiento de la situación, efectivos policiales se hicieron presentes en la institución y dieron intervención a la División Drogas Peligrosas, por disposición de la Fiscalía de La Paz.

El procedimiento se desarrolló durante la mañana y tuvo como objetivo determinar la naturaleza de la sustancia encontrada, además de iniciar las actuaciones correspondientes para establecer cómo llegó hasta el lugar.

Intervino la División Drogas Peligrosas

De acuerdo con la información suministrada por fuentes policiales, los especialistas realizaron las diligencias de rigor y llevaron adelante una prueba orientativa sobre el material hallado en el interior del envoltorio.

El análisis confirmó que la sustancia correspondía a cannabis sativa. Asimismo, se informó que el peso total del material secuestrado fue de 2,9 gramos.

La intervención fue ordenada por la Fiscalía local, que dispuso la actuación de personal especializado para resguardar el elemento encontrado y avanzar con las actuaciones judiciales pertinentes.

Investigación para determinar el origen

Una vez finalizadas las pruebas de campo, los efectivos procedieron al secuestro de la sustancia y a la confección de las actuaciones de rigor, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Fuentes de la Departamental La Paz indicaron que la investigación buscará establecer las circunstancias en las que el envoltorio llegó al establecimiento educativo y si existe alguna persona vinculada con su presencia dentro de la escuela.