Comenzó la cuenta regresiva para la 1ª edición de Suplatón 2026

El evento es organizado por Amigos del Río, la Asociación “Alguien como yo FQ”, la empresa Cimes y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Paraná.

Paraná será sede de la competencia deportiva que se realizará este sábado 11 de abril. Es una prueba combinada e inédita que une el running con el stand up paddle (SUP), ofreciendo un desafío único tanto en tierra como en agua. Además, se asocia con la solidaridad. Las actividades empezarán a las 13 y la carrera se largará a las 17.

El evento deportivo en la capital entrerriana combina el running con el stand up paddle (SUP) y es en apoyo a la asociación “Alguien como yo” para concienciar sobre la fibrosis quística y la donación de órganos. La actividad es organizada de manera conjunta por Amigos del Río, la asociación “Alguien como yo FQ” y la empresa Cimes.

La jornada comenzará a las 13 con la entrega de kits, charlas sobre concientización, y la carrera se iniciará a las 17 con diversas modalidades para que toda la comunidad pueda participar.

“Paraná, prácticamente, todas las semanas en esta época del año tiene una carrera, y el SUP, que es probablemente una de las joyas de este último tiempo, que le ha dado muchísima vida a nuestro río”, destacó el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.

“Este es un evento para nosotros muy importante, porque además de lo deportivo, tiene una cuestión muy importante en lo social, porque es acompañar a Alguien como yo de Fibrosis Quística, que es una asociación que trabaja muy fuerte en nuestra comunidad”, completó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Alguien como yo FQ, Fátima Heinze, consideró que “el deporte es una vitamina y es un antibiótico fundamental para la salud de cada uno de nosotros”.





El doctor Fernando Menegueti, especialista en fibrosis quística, brindará una charla este sábado previo a la largada. Asimismo, representantes del Cucaier, realizarán una charla sobre donación de órganos.

Leandro Deharbe, representante de la empresa Cimes, expresó que “nuestro compromiso está con colaborar para eventos deportivos, pero también con eventos sociales, como en el caso de la fundación Alguien como yo FQ; así que estamos apoyando como siempre”.

Detalles de la competencia

La prueba principal propone un recorrido de 5 km de Running seguidos de 2 km de Stand Up Paddle. Los atletas podrán participar de manera individual o en duplas (femeninas, masculinas o mixtas). Asimismo, se habilitará una instancia de Caminata Participativa de 5 km, pensada para aquellos que deseen sumarse a la actividad física de forma recreativa.

Un evento con fines solidarios y sorteos

Más allá de la exigencia deportiva, el Supatlón tiene un fuerte componente social: lo recaudado mediante las inscripciones será destinado a colaborar con la asociación “Alguien como yo FQ”, entidad que trabaja en la concientización y asistencia sobre la fibrosis quística. Como broche de oro, la organización confirmó que, al finalizar la entrega oficial de premios, se realizarán importantes sorteos entre todo el público presente, invitando a las familias y amigos a compartir el cierre de la jornada en la playa.

Premiación e Inscripciones

La inscripción se realiza a través de www.cronofrancolini.com.ar y tiene un costo de 25.000 pesos.

La competencia premiará del 1° al 3° puesto en la general y en todas las categorías por edades (desde menores de 19 hasta más de 70 años).

Además, se entregarán remeras oficiales a los primeros 100 inscriptos que hayan abonado su lugar. Costos de inscripción:

* Individual (Duatlón o solo Running): $ 25.000

* Duplas (Costo por integrante): $25.000 ($50.000 la dupla total) Los interesados pueden asegurar su lugar realizando el pago al Alias: ParanaFQ.mp (Titular: Alguien Como Yo FQ). Para validar la inscripción, es requisito indispensable enviar el comprobante junto al DNI al correo: alguiencomoyof@gmail.com.