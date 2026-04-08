Tenis: Tomás Etcheverry avanzó y Francisco Cerúndolo quedó eliminado en Montecarlo

El platense venció en tres sets ante el francés Térence Atmane y enfrentará a Carlos Alcaraz.

El tenista argentino Tomás Etcheverry reaccionó ante el francés Térence Atmane y se metió en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo. El platense se impuso por 3-6, 6-3 y 6-2, luego de una hora y 57 minutos de juego.

El encuentro comenzó adverso para Etcheverry, que rápidamente se vio en desventaja ya que el primer set fue 6-3 a favor del francés, quien aprovechó la única chance que se le presentó.

Sin embargo, Etcheverry protagonizó una gran recuperación al quebrar el servicio de su oponente en dos ocasiones para quedarse con la segunda manga por 6-3.

Finalmente, el triunfo quedó en manos de Etcheverry, quien dio una muestra de carácter al salvar las tres chances de break que se le presentaron a Atmane y aprovechar las dos que tuvo a su favor para cerrar el encuentro con un sólido 6-2.

De esta manera, Etcheverry se metió en los octavos de final del tercer Masters 1000 de la temporada, donde tendrá un durísimo cruce ante el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

Esta buena actuación en Montecarlo le permitirá a Etcheverry quedar cada vez más cerca del vigésimo séptimo puesto en el ranking ATP, que fue el mejor de su carrera.

Francisco Cerúndolo, eliminado en segunda ronda

Francisco Cerúndolo (16°) sufrió una rápida despedida, ya que cayó en sets corridos en la segunda ronda ante el checo Tomas Machac. El porteño, que venía de caer en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, perdió 7-6 (2) y 6-3, en un encuentro que se extendió durante una hora y 48 minutos.

El primer set fue muy parejo, con dos quiebres por lado. Incluso Machac llegó a sacar para imponerse por 6-3, pero Cerúndolo reaccionó a tiempo y forzó el tie-break.

En la muerte súbita, el checo manejó mejor los nervios para quedarse con un cómodo 7-2 y llevarse la primera manga, consigna NA.

El segundo set comenzó con un rápido quiebre de Cerúndolo en el primer game, aunque sufrió un bajón en su nivel que inclinaría la balanza a favor de Machac, quien enlazó cuatro juegos consecutivos para ponerse 4-1.

A partir de allí, al checo le alcanzó con mantener sus siguientes dos turnos de saque para quedarse con el segundo set por 6-3 y la clasificación a los octavos de final, donde se enfrentará con el italiano y número 2 del mundo, Jannik Sinner, que en la segunda ronda aplastó al francés Ugo Humbert con un contundente 6-3 y 6-0.