“Werner era el referente, pero hoy no lo es”, disparó Nicolás Trosset

La nueva generación de autos del Turismo Carretera redescubrió la forma de trabajo de los equipos y los pilotos para encontrar el mayor potencial. Además, la supremacía de Agustín Canapino en 2025 obligó al Departamento Técnico de la ACTC a trabajar en distintos aspectos del reglamento.

En este marco, Nicolás Trosset visitó los estudios de Carburando Radio y dio su punto de vista de la paridad que hoy tiene la categoría. El arrecifeño se posó sobre el momento que atraviesa Ford, donde su principal figura, el paranaense Mariano Werner, no aparece como el conjunto a imitar en materia de performance.

“Creo que hoy esta parejo, lo que te marca un poco la diferencia son los conjuntos. Si vas a estadística de la última carrera, Chevrolet fue fuerte, en lo particular evito hablar de reglamento y me enfoco en trabajar puertas adentro para encontrar el techo de cada uno y si ves los números, Camaro está firme y Ford, donde el referente siempre fue Werner, pero por distintas circunstancias hoy no lo está siendo”, explicó Niki.

Otro de los puntos que abordó fue la exigencia que hay sobre el área del ingeniero Alejandro Iualiano al momento de ver el rendimiento de cada marca. “Hay que trabajar, ese es el secreto, no hay que marear a la técnica de la categoría porque muchas veces con tal de tirar agua para el molino de cada uno, se opina y se marea, lo cual no es constructivo. Uno lo que más quiere es pelear de igual a igual con cualquier marca y que lo gané sea el trabajo en el taller, como hacemos todos. Mirándolo de afuera, hoy el TC está muy competitivo, no hay una marca escapada y si hay alguien superior es por hacer bien las cosas”, indicó.

La aerodinámica, un punto clave

La llegada de los muscle car generó un comportamiento diferente en los autos y eso también llevó a que los equipos tuvieran que ahondar en aspectos que antes tenían una menor influencia. Hoy, la aerodinámica de los modelos tomó un papel fundamental en el camino por conseguir un mayor rendimiento.

“Si veo que son autos muy aerodinámicos, donde hay un trayecto muy largo por descubrir, porque es el tercer año de estos modelos y todavía nos sorprendemos cuando hacemos una variación de la puesta a punto y cómo lo acusa. Hay pilotos que por ingeniería, información e inteligencia va un paso más adelante y estos autos se pueden beneficiarse aerodinámicamente”, concluyó.