El PJ presentará un análisis crítico del proyecto de reforma previsional en Entre Ríos

El Partido Justicialista de Paraná presentará un informe técnico-político - a cargo del junto Mg, Álvaro Gabás - sobre el proyecto de reforma previsional impulsado a nivel provincial, en el que advertirá sobre el "fuerte impacto regresivo que la iniciativa tendrá sobre los trabajadores activos y jubilados entrerrianos".

En primer lugar, el documento destacará que "el sistema previsional de Entre Ríos ha sido históricamente un esquema con características propias, que ha garantizado niveles de cobertura superiores al promedio nacional. En ese sentido, se recordará que el 82% móvil surge de la Ley 8732 como una construcción legal del régimen provincial, con un claro sentido de protección del ingreso de los jubilados en relación con los salarios de los trabajadores activos".

Sin embargo, los organizadores señalan que "el proyecto de reforma introducirá modificaciones sustanciales que implicarán, en los hechos, una reducción del haber previsional. Uno de los cambios más relevantes será la alteración en el cálculo del haber inicial, que pasará de un esquema basado en el 82% del promedio salarial a una lógica que reducirá ese porcentaje efectivo a niveles cercanos al 65%, al ampliarse la base de cálculo a los últimos 30 años de aportes".

Y ahondan: "Esta modificación no será neutra: implicará una licuación del ingreso jubilatorio al considerar períodos salariales más bajos, afectando directamente el nivel de vida de los futuros beneficiarios".

A su vez, sostienen que "se planteará un cambio en la fórmula de actualización de los haberes, reemplazando el vínculo directo con los salarios de los trabajadores activos por un índice mixto que combinará en partes iguales la evolución salarial y la recaudación previsional".

En esa línea, explican que "este 'desenganche' implicará una pérdida estructural del poder adquisitivo de los jubilados, al desvincular sus ingresos de la dinámica real de los salarios".

El informe también advertirá sobre la reducción en los porcentajes de las pensiones, que pasarán del 75% al 70% del haber del activo, profundizando el ajuste sobre sectores particularmente vulnerables.

En materia de condiciones de acceso, desde el PJ afirman que "la reforma propondrá un endurecimiento significativo: elevará la edad jubilatoria a 65 años para varones y 60 para mujeres, y aumentará los años de aportes requeridos de 30 a 35. Estas modificaciones se darán en un contexto de deterioro del mercado laboral, lo que volverá aún más difícil el cumplimiento de los requisitos".

Finalmente, el informe vinculará esta iniciativa "con el escenario económico general, caracterizado por la caída del empleo, el cierre de empresas y el aumento sostenido de la deuda pública provincial. Entre 2023 y 2025, se habrá registrado la pérdida de más de 270.000 puestos de trabajo y más de 21.000 empleadores en el país, con impactos particularmente severos en sectores como la industria textil y la construcción".

En este marco, el Partido Justicialista de Paraná concluirá que "la reforma previsional no constituirá una solución sostenible, sino un retroceso en materia de derechos, que debilitará el sistema previsional provincial y deteriorará las condiciones de vida de los sectores trabajadores".