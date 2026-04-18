Pumas y Yaguaretés atraviesan caminos diferentes en el Campeonato Mundial

Desde el jueves está en marcha la actividad del primero de los tres eventos del Campeonato Mundial de Seven. En Hong Kong, las selecciones argentinas de rugby seven masculina y femenina se encuentran en la disputa de sus respectivos encuentros: los varones jugaron en el Grupo A y las mujeres afrontaron el Grupo C.

El camino de los hombres comenzó con el pie derecho luego de victorias por 38-14 ante España y 40-19 frente a Uruguay. En el final de la fase de grupos llegó la caída por 38-0 ante Sudáfrica que sembró alguna duda en el equipo.

Sin embargo, en los cuartos de final derrotaron a Fiji por 24-17 y se ganaron el boleto a semis: el domingo desde las 3.23 enfrentarán a España por un lugar en la final. Ya se aseguraron terminar entre los cuatro primeros.

Los convocados para este torneo son Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santino Zángara, Pedro De Haro, Santiago Mare, Luciano González, Marcos Moneta, Santiago Vera Feld, Gregorio Pérez Pardo, Sebastián Dubuc, Joaquín Pellandini y Juan Batac.

Fixture y resultados | Selección masculina

Grupo A:

38-14 vs. España.

40-19 vs. Uruguay.

0-38 vs. Sudáfrica.



Cuartos de final:

24-17 vs. Fiji.

Semifinal:

Domingo 19/4 - Desde las 3.23: vs. España.

La selección femenina, por su parte, solo pudo acumular derrotas hasta el momento. En la fase de grupos cayó ante Francia (29-14), Estados Unidos (27-5) y España (17-12) con lo que acabó en la última posición del Grupo C.

En la semifinal por el noveno lugar no pudo con Brasil, ante el que perdió por un ajustado 19-17 y ahora buscará evitar el último puesto. Será este sábado desde las 23.46 ante Sudáfrica: la victoria depositaría al equipo argentino en el 11° lugar.

El plantel cuenta con las entrerrianas Paula Pedrozo y Antonella Reding. Las demás convocadas son: Josefina Padellaro, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Sofía González, Talía Rodich, Candela Delgado, Malena Díaz, Ruth Velázquez y Francesca Iacaruso.

Fixture y resultados | Selección femenina

Grupo C:

14-29 vs. Francia.

5-27 vs. Estados Unidos.

12-17 vs. España.



Semifinal (9° lugar):

17-19 vs. Brasil.

Final (11° lugar):

Sábado 18/4 - Desde las 23.46: vs. Sudáfrica.