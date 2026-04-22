Gimnasia La Plata avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina

El Lobo se impuso 3 a 0 ante Acassuso en el inicio de los 16avos de final.

Gimnasia y Esgrima La Plata se convirtió en el primer equipo en avanzar a los octavos de final de la presente edición de la Copa Argentina. Este miércoles, el Lobo goleó 3-0 a Acassuso y en el estadio Ciudad de Caseros por los 16avos de final del certamen que reúne a los equipos de las categorías superiores del fútbol nacional.

El equipo dirigido por Ariel Pata Pereyra se impuso con jerarquía ante un rival del ascenso y sacó boleto a la siguiente instancia, gracias a los goles de Franco Torres, Renzo Giampaoli y Nicolás Barros Schelotto.

Tras un primer tiempo donde no logró reflejar su dominio en el marcador, el Lobo se destapó en el complemento y en solo dos minutos logró ponerse en ventaja gracias a una gran jugada colectiva que Franco Torres remató dentro del área, tanto que instantes más tarde fue acompañado por el grito de Renzo Giampaoli.

El encargado de transformar la victoria en goleada fue Nicolás Barros Schelotto, con una tremenda definición desde afuera del área para sellar el pasaje de Gimnasia a los octavos de final, donde se verá las caras con el ganador del duelo entre San Lorenzo y Riestra, consigna TyC Sports.