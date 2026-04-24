Básquet: Central Entrerriano perdió en La Plata y se despidió del torneo

Central Entrerriano de Gualeguaychú perdió por 79 a 78 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata y se despidió en cuartos de final de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet. En un Polideportivo Víctor Nethol colmado y en un final no apto para cardíacos, el Lobo se quedó con el triunfo con una conversión en el título suspiro de Juan Francisco Boffelli.

El partido en La Plata

Un primer cuarto de paridad absoluta como viene siendo la serie. En la recta final se cortó Central Entrerriano y se fue a cuatro, 13-17. Paz mantuvo a tiro a Gimnasia y dos triples seguidos de Pelorosso lo pusieron arriba por uno, 24-23. Un par más de anotaciones a ambos costados sirvieron para cerrar los primeros 10 minutos igualados, 27 a 27.

El Lobo abrió el segundo cuarto con un parcial de 12-0 con Gutiérrez Conde como abanderado, 39-27. Castillo cortó la sequía de la visita y achicó la distancia en el marcador (39-31). Y el cierre lo encontró más fino a Central Entrerriano que sacó provecho de un par de imprecisiones y se acercó. Finalmente se fueron al entretiempo con tres puntos de diferencia, 46 a 43.

En el regreso a la acción tras el descanso largo, la visita arrancó mejor y dio vuelta el resultado. Gimnasia reaccionó rápido y un triple de Vergara lo puso nuevamente arriba, 54-52. Retomó el control del juego y se fue a 11, 65-54 con Sinconi y Pelorosso como líderes en ofensiva. El tercero cerró 65 a 56.

El inicio del último cuarto fue todo de Central Entrerriano. Un par de bombas de Zenclussen y una de Pividori pusieron a su equipo arriba, 65-67. Gutiérrez Conde cortó la sequía y lo empató, 67-67. Gol a gol hasta que otro triple de Zenclussen volvió a alejar a su equipo, 71-76 con 2:43 por jugar.

Gutiérrez Conde lo acercó y Paz hizo de las suyas para dejar al Lobo a uno, 77-78 con 17 segundos en el reloj. Gimnasia cortó con foul, la visita no pudo sumar y en la última pelota de noche apareció Boffelli con un tiro sobre la chicharra para hacer explotar al Polideportivo Víctor Nethol.