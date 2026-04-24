Independiente cayó con Deportivo Riestra y deberá jugarse la clasificación en la última fecha

Independiente perdió 2-0 ante Deportivo Riestra este viernes en el estadio Guillermo Laza en la continuidad de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El Rojo deberá esperar a la jornada postergada ante San Lorenzo para asegurar su lugar en los playoffs, mientras que el Malevo logró su primer triunfo del campeonato.

Desde temprano se vio un trámite atractivo en el Bajo Flores entre dos equipos que proponían el ida y vuelta. Así llegó el primer intento del Rojo en las inmediaciones de la medialuna, pero el remate finalizó en las manos del paranaense Ignacio Arce, bien ubicado a los cinco minutos. A continuación, llegó la respuesta del Malevo a los 8′ con un disparo de Antony Alonso en el área, que fue rechazado al córner por el arquero Rodrigo Rey.

Ese llamado de atención provino de una pelota aérea que el equipo de Gustavo Quinteros no llegó a sacar a tiempo. Y las indecisiones defensivas del cuadro de Avellaneda lo llevaron a estar en desventaja antes de cumplirse el primer cuarto de hora. Un pelotazo largo de Nacho Arce en mitad de cancha terminó en un mano a mano de Alonso contra Rey, quien intentó despejar el balón, pero Mariano Bracamonte selló el 1-0 en el rebote.

A la visita le costó reponerse a ese golpe inicial y tuvo serias deficiencias para pisar el área con claridad. Debido a esto, apeló a los tiros desde lejos una vez más, pero la búsqueda de Santiago Montiel culminó en los guantes de Arce. En la continuidad de esa acción, Independiente tuvo la más clara gracias a un yerro del arquero: le pegó un pelotazo en la nuca a un compañero, Matías Abaldo demoró en definir hasta ser anticipado por Facundo Miño y Maximiliano Gutiérrez falló en la definición a los 23 minutos.

El entretiempo era algo vital para que los dos conjuntos refresquen sus ideas tras un cierre opaco de la parte inicial, pero estuvo muy lejos de causar ese efecto. Ya en el complemento, Independiente estiró la misma intrascendencia en los metros finales frente a un rival que se replegó de buena manera y no sufrió contratiempos. Solo se destacó un remate de Iván Marcone a los 26 minutos, que se desvió en un rival, rebotó en el palo y fue controlado por Ignacio Arce.

Del otro lado, eficacia absoluta: en la primera llegada a fondo del elenco de Guillermo Duró, llegó el 2-0 marcado por Pedro Ramírez a la salida de un córner derecho en el último cuarto de hora, consigna Infobae.

Con esta inesperada caída, los de Avellaneda dejaron atrás una gran racha que los llevó a figurar entre los -por ahora- clasificados a octavos de final del certamen local. Luego del resonante triunfo en el clásico ante Racing, sacó un buen punto en la Bombonera ante Boca y también derrotó a Defensa y Justicia en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Sin embargo, no pudo revalidar su gran presente en un reducto complicado.

Por otro lado, la realidad de Riestra es diametralmente opuesta, ya que recién cosechó su primera victoria del campeonato y está último en la Zona A con 10 puntos en 15 partidos. Además, está jugando doble competencia (Sudamericana) y tiene un ojo puesto en lo que será su tercera presentación en el grupo de Copa ante Montevideo City Torque, luego de lo que fue el empate sin goles ante Palestino de Chile y la caída ante Gremio de Brasil en Porto Alegre. Si bien los dirigidos por Guillermo Duró no sufren en la zona de promedios, sí están comprometidos con la Tabla Anual, donde figuran antepenúltimos con cinco puntos más que el colista Estudiantes de Río Cuarto y tres más que Aldosivi de Mar del Plata.

Vale mencionar que, con día y horario a confirmar, Independiente visitará por el duelo postergado a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. En tanto que Riestra, que obviamente ya no tiene chances matemáticas de clasificarse a octavos del Apertura, hará lo propio con Lanús (luego definirá su zona de Sudamericana de local con Gremio y en sus visitas a Montevideo City Torque y Palestino).