“Logré ser protagonista en cada escenario que corrimos”, expresó Emiliano Stang

El cresepense Emiliano Stang es el líder del 47º Campeonato de TC2000 con el Toyota Corolla Cross GR-S número 162 del Toyota Gazoo Racing, producto de los dos segundos puestos que logró en el circuito Callejero Parque de la Ciudad y en el Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan, por la primera y segunda fecha, respectivamente.

“Estoy teniendo un buen comienzo de temporada. Logré ser protagonista en cada escenario que corrimos. Estar primero en el torneo es muy positivo porque demuestra que estamos bien junto al Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA”, dijo el entrerriano.

Ahora, Stang se prepara para defender la cima del torneo corriendo casi de local el próximo 2 y 3 de mayo en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia en el marco de la tercera fecha. Allí es el último ganador el 29 de junio de 2025. “Concordia será especial porque corro en mi provincia. Es un circuito que me encanta y donde mi principal objetivo será sumar muchos puntos para seguir peleando bien arriba en el campeonato. No será fácil por el alto nivel de pilotos y equipos que tiene el TC2000, pero pienso que junto al equipo estamos por el buen camino para continuar por la buena senda”, expresó.

Por último, Stang habló del circuito de La Capital del Citrus: “En Concordia hay que tener un auto con mucho equilibrio porque el circuito tiene diferentes curvas que son rápidas y lentas. La puesta a punto del auto tiene que ser el óptima para hacer una vuelta efectiva a la hora de clasificar y que te permita estar firme ante cualquier presión que se presente en la carrera”.

El 47º Campeonato de TC2000 lo tiene primero a Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 47 puntos, segundo está su compañero de equipo Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 44, tercero Franco Riva (Proracing) con 28, cuarto Franco Morillo (YPF ELAION AURO Proracing) con 22 y quinto Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) con 22.