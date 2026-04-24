Los argentinos compraron más de USD 33.000 millones desde la flexibilización del cepo cambiario

En marzo, los argentinos compraron más de USD 2.000 millones, según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). De esta manera, las adquisiciones de divisas por parte de individuos acumulan un total superior a USD 33.000 millones desde la flexibilización parcial del cepo cambiario en abril de 2025.

El informe de Evolución del Mercado de Cambios y el Balance Cambiario del BCRA muestra que las personas humanas efectuaron las realizaron compras brutas de billetes por USD 2.363 millones y efectuaron ventas brutas por 466 millones de dólares. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,5 millones de individuos compraron billetes, mientras que unos 750 mil vendieron. En concreto, los argentinos compraron cinco millones de dólares menos y vendieron USD 186 millones más que en febrero.

En abril del año pasado, tras la flexibilización del cepo cambiario para los ahorristas, las compras de dólares por parte de personas físicas llegaron a 2.077 millones, de acuerdo a las estadísticas oficiales. Durante los primeros días posteriores a la eliminación de las restricciones, cerca de un millón de personas accedieron al mercado oficial.

La tendencia al alza en la demanda de divisas se sostuvo en los meses siguientes: en mayo se registraron adquisiciones por USD 2.283 millones, en junio por USD 2.468 millones y en julio la cifra alcanzó los 3.473 millones de dólares. En agosto, el volumen descendió a USD 2.448 millones, mientras que septiembre marcó el mayor nivel del período, con USD 5.130 millones, en un escenario de fuerte dolarización motivado por la cercanía de las elecciones legislativas y la incertidumbre política.

En octubre, coincidiendo con los comicios de medio término, el monto operado permaneció elevado aunque se redujo levemente, ubicándose en 4.731 millones de dólares. Para noviembre, las compras brutas de billetes descendieron de modo considerable hasta USD 1.597 millones, con poco más de 1,1 millones de personas participando en las operaciones.

En diciembre, la demanda repuntó: cerca de 1,5 millones de individuos adquirieron 2.186 millones de dólares. En enero de 2026, 1,6 millones de personas concretaron compras de divisas por un total de 2.613 millones de dólares. En febrero, 1,5 millones de personas adquirieron 2.368 millones de dólares. Desde la reapertura del mercado, el monto acumulado de compras de dólares en el circuito formal sumó 33.736 millones de dólares.

Tras la flexibilización del cepo cambiario, los argentinos vendieron dólares por un total de USD 4.834 millones, lo que resultó en un saldo neto de compras de 28.902 millones de dólares. Si se suman las operaciones identificadas como “transferencia de divisas sin fines específicos” realizadas por el sector privado no financiero, el monto acumulado desde la apertura parcial del mercado cambiario asciende a 39.513 millones de dólares.

El equipo económico adopta una postura prudente frente a la posibilidad de levantar por completo las restricciones cambiarias. Algunas medidas ya se flexibilizaron, como la eliminación de los límites para extraer dólares con tarjeta de crédito en el exterior y la exención para personas físicas exportadoras de bienes de la obligación de liquidar sus cobros. Al mismo tiempo, se reforzaron controles en el “rulo” con operaciones de arbitraje entre el dólar MEP y el contado con liquidación, conocidos por generar ganancias especulativas.

En tal sentido, el Gobierno prevé que la eliminación total de las restricciones para las empresas solo tendrá lugar cuando el tipo de cambio y otras variables económicas muestren signos claros de estabilidad. Consideran que reimponer restricciones tras una apertura podría resultar más perjudicial. Como antecedente reciente, toman el caso de la administración de Mauricio Macri, que debió restablecer el cepo ante la volatilidad electoral en el último año de gestión.

Balance cambiario de marzo

En marzo, el Banco Central compró USD 1.671 millones en el mercado de cambios. Al mismo tiempo, los clientes vendieron USD 1.130 millones y las entidades financieras, 487 millones de dólares. Además, el Banco Central realizó pagos netos por USD 54 millones a través del Sistema de Pagos de Moneda Local.

El sector privado no financiero fue vendedor neto de divisas, con un aporte de 1.074 millones de dólares. Dentro de este grupo, los rubros de oleaginosas y cereales lideraron las ventas netas con USD 2.166 millones, seguidos por el resto del sector real, que sumó ventas por 1.222 millones de dólares.

En contraste, las personas físicas realizaron compras netas de moneda extranjera por 2.470 millones de dólares. De ese total, USD 1.300 millones correspondieron a gastos corrientes, USD 600 millones se destinaron al ahorro en cuentas locales y USD 100 millones a la formación de activos externos.

El balance cambiario de marzo cerró con un déficit de USD 88 millones en la cuenta corriente. Este saldo negativo se debió a egresos netos en las cuentas de ingreso primario (USD 1.321 millones) y servicios (USD 522 millones), compensados parcialmente por ingresos netos en bienes (USD 1.737 millones) y en ingreso secundario (USD 17 millones).