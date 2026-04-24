Finanzas personales: 5 tips para ordenar la plata y llegar mejor a fin de mes

En un contexto económico atravesado por la inflación, el endeudamiento y la dificultad para llegar a fin de mes, la contadora pública Jessica Escobar compartió cinco consejos básicos para mejorar el manejo de las finanzas personales.

La profesional explicó que muchas consultas surgen por la falta de organización diaria: “La gente viene con miedo, con pánico de no llegar a fin de mes, no sé en qué se me va la plata, no tengo un registro, necesito ordenarme”.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa Un martillo para darle forma - Radio Plaza, donde Escobar brindó herramientas simples para comenzar a ordenar la economía familiar.

1. Registrar todos los gastos

El primer consejo fue llevar un control detallado de cada gasto cotidiano. “Lo primero es registrar sus gastos. Aunque sea una semana, sentarse y anotar todo”, señaló.

Y aclaró que no alcanza con anotar montos generales: “No me refiero solamente a poner números. Hay que escribir panadería, tanta plata; verdulería, tanta plata; galletitas para la merienda, tanta plata; luz, tanta plata”.

Para Escobar, este paso es clave porque “lo que no se ve no se puede ordenar”.

2. Separar gastos fijos y variables

El segundo tip apunta a diferenciar los gastos esenciales de aquellos que pueden ajustarse. “Los gastos fijos son alquiler, servicios, colegio, seguros, tarjetas según la prioridad que le dé cada uno”, explicó.

En cambio, indicó que los variables son “supermercado, salidas, esparcimiento, gastos médicos”, entre otros.

“Eso nos va a dar una foto más clara de la situación y saber a dónde se va la plata”, sostuvo.

3. Aprender a usar la tarjeta de crédito

La contadora defendió el uso de la tarjeta, pero remarcó que debe hacerse con información. “Yo siempre soy pro tarjeta de crédito, pero si tenemos herramientas y conocimientos básicos”.

Entre los conceptos fundamentales mencionó: “Fecha de cierre, fecha de vencimiento, pago mínimo, pago total e intereses”.

Y agregó: “Hay que empezar a usarla con conciencia y planificar los gastos que se hacen con tarjeta”.

4. No tapar deudas con más deudas

Escobar advirtió sobre una práctica cada vez más común: sacar créditos para cancelar otras obligaciones. “Evitar tapar las deudas con más deudas”, resumió como cuarto consejo.

“Pido un crédito en una billetera virtual para pagar Mercado Pago, después saco otro para pagar la tarjeta, y así se arma una bola de nieve”, ejemplificó.

Además, recordó que estas operaciones quedan registradas: “No nos libramos fácilmente de eso”.

5. Pensar a futuro

Como último punto, propuso salir de la lógica del corto plazo y comenzar a proyectar. “Sabemos que estamos en un país donde es difícil pensar a mediano o largo plazo por las crisis constantes, pero hay que hacerlo”.

En ese sentido, planteó la necesidad de prepararse para etapas futuras: “Hoy estamos activos y después nos tenemos que jubilar. ¿Qué pasa con nuestra jubilación?”.

Y cerró con una definición motivacional: “Siempre el mejor momento fue ayer, y si no, empezar hoy”.

Educación financiera, una deuda pendiente

Durante la entrevista, Escobar también señaló que muchos problemas económicos se explican por la falta de educación financiera desde edades tempranas.

“Son cosas que no nos enseñan ni en la escuela ni muchas veces en el hogar”, sostuvo, en referencia al uso de tarjetas, créditos y herramientas digitales.

Para la profesional, incorporar hábitos simples puede hacer una gran diferencia: “Empezar con lo poco que podamos hoy puede transformar mucho mejor el futuro que tengamos”.