Santilli Pazos ganó la clasificación del TC Pista Pick Up en La Plata

Este sábado se desarrolló la clasificación del TC Pista Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. La actividad por la tercera fecha del torneo encontró a los pilotos de la categoría telonera de las camionetas midiéndose en el autódromo platense.

En el corte clasificatorio inicial, el dominador fue Faustino Cifre, pero Nicanor Santilli Pazos se quedó con los dos cortes siguientes. En el último lo hizo con un tiempo de un minuto, 30 segundos y 398 milésimas que lo establecieron como el poleman de la jornada. El santafesino Cifre cerró en el segundo puesto, a 489 milésimas.

El tercer puesto fue para Santiago Biagi, que acabó a 506 milésimas del mejor en la clasificación. Tomás Pellandino, de Concepción del Uruguay fue el cuarto de la clasificación a 689 milésimas del líder.

Los otros dos entrerrianos terminaron algo más alejados: el villaguayense Juan Guiffrey terminó séptimo y el ramirense Manuel Borgert terminó en el octavo lugar. Ambos tendrán que remontar.

Las series serán este domingo. La primera de las baterías comenzará a las 10.10 con liderazgo de Santilli Pazos y Biagi; mientras que en la segunda comandarán Cifre y el uruguayense Pellandino.

Clasificación | TC Pista Pick Up | Fecha 3 (en La Plata)

1°) Nicanor Santilli Pazos (Foton): 1’30”398/1000.

2°) Faustino Cifre (Ford): a 489/1000.

3°) Santiago Biagi (Toyota): a 506/1000.

4°) Tomás Pellandino (Ford): a 689/1000.

5°) Antonino Sganga (Ford): a 888/1000.

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7°) Juan Guiffrey (Ford): a 948/1000.

8°) Manuel Borgert (Ford): a 1”14/1000.