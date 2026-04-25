Estudiantes ganó en su segunda presentación en el Torneo del Interior

Estudiantes ganó como visitante y no abandona la pelea en la Zona 2.

Este sábado, el Club Estudiantes de Paraná afrontó su encuentro por la segunda fecha del Torneo del Interior A. En Resistencia, Chaco, el conjunto paranaense visitó a CURNE en un duelo que contó con el arbitraje del cordobés Tomás Ninci.

Para tomar parte de este encuentro, Pedro Fontanetto confió en: Valentín Haiek, Francisco Floreán, Tomás Bertot; Lisandro Uranga, Facundo Ferrer; Patricio Ferreras, Franco Vartorelli, Álvaro Ferreyra; Juan Lescano, Máximo Cañas; Augusto Perrén, Mateo Santana, Santo Lescano, Joaquín Maiztegui y Tomás Ferreyra.

En el banco esperaron por su chance Sebastián Bonvín, Otto Sagemüller, Tomás Girard, Agustín Bustos, Octavio Uranga, Tomás Maiztegui, Sebastián Dorigón y Juan Cubasso.

El Albinegro no dejó dudas y venció a su rival por 27-3 para sumar su primer éxito del torneo. Habiendo embolsado su primera victoria, el equipo paranaense podrá esperar con tranquilidad a su próxima presentación. Con seis puntos está por detrás de Tala RC, que lidera con puntaje perfecto.

El próximo partido para el CAE será frente a Urú Curé en condición de visitante, por lo que en la segunda rueda contará con dos cotejos en los que disfrutará de la localía. El buen destino en el torneo dependerá de esas presentaciones para el Albinegro.

Resultados | TDI “A” | Fecha 2

-Zona 1:

Marista RC 27-39 Tucumán Rugby.

Mendoza RC 17-51 Gimnasia (R).



-Zona 2:

CURNE 3-27 Estudiantes.

Tala RC 79-3 Urú Curé.



-Zona 3:

Jockey CR 29-31 Santa Fe.

Córdoba Athletic 36-17 Universitario (C).



-Zona 4:

Duendes RC 38-3 Old Resian.

La Tablada 17-36 Jockey (C).



Posiciones:

-Zona 1:

1°) Tucumán Rugby: 10 puntos.

2°) Gimnasia (R): 10.

3°) Marista RC: 0.

4°) Mendoza RC: 0.



-Zona 2:

1°) Tala RC: 10.

2°) Estudiantes: 6.

3°) Urú Curé: 5.

4°) Curne: 0.



-Zona 3:

1°) Santa Fe RC: 10.

2°) Jockey CR: 6.

3°) Córdoba Athletic: 5.

4°) Universitario (C): 0.



-Zona 4:

1°) Jockey (C): 9.

2°) Duendes: 5.

3°) La Tablada: 4.

4°) Old Resian: 0.



Próxima fecha (3°)

-Zona 1:

Mendoza RC - Marista RC.

Tucumán Rugby - Gimnasia (R).



-Zona 2:

Curne - Tala RC.

Urú Curé - Estudiantes.



-Zona 3:

Córdoba Athletic - Jockey CR.

Santa Fe RC - Universitario (C).



-Zona 4:

La Tablada - Duendes RC.

Old Resian - Jockey (C).