La Municipalidad de Villaguay coloca placas de homenaje en domicilios de Veteranos de Malvinas

En la mañana del miércoles 22 de abril, en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 1739/2023 y su modificatoria N° 1877/2026, la Municipalidad de Villaguay desarrolló un emotivo acto de descubrimiento de la primera placa en el domicilio de un Veterano de la Guerra de Malvinas.

El reconocimiento se concretó con la colocación de la placa en Belgrano 2471, hogar del VGM Néstor Stagnaro, y tiene como objetivo rendir un homenaje permanente a quienes defendieron la soberanía nacional, visibilizando su historia y manteniendo viva la memoria colectiva en cada barrio de la ciudad.

La actividad contó con la presencia del presidente municipal, Adrián Fuertes; la viceintendenta, Dra. Diana Baccaro; concejales; secretarios municipales; el jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 5 “Félix de Olazábal”, Tte. Cnel. Ricardo Herger; representantes de instituciones y establecimientos educativos; y la Banda del Regimiento “Trompas de Orden Cosme Chiru”, junto a vecinos de la comunidad. Acompañaron, además, el veterano Néstor Stagnaro y demás Veteranos de Guerra de Malvinas de la ciudad.

Durante el acto, el veterano Néstor Stagnaro expresó: “Muy agradecido por este reconocimiento de la Municipalidad y del pueblo de Villaguay”, destacando también la importancia de la presencia y el acompañamiento de sus compañeros veteranos.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de la concejal Judith Kohon, y la bendición fue impartida por el párroco Juan Cruz Hernández.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso con la memoria, el respeto y el reconocimiento hacia los Veteranos de la Guerra de Malvinas, promoviendo acciones concretas que fortalezcan el vínculo entre la comunidad y su historia, e iniciando un camino que continuará, cada 15 días, reconociendo a quienes forman parte de nuestra identidad.