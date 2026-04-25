Werner clasificó segundo en el TC Pick Up: Mazzacane, poleman

Este sábado se desarrolló la clasificación correspondiente a la tercera fecha de la temporada del TC Pick Up. En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, los pilotos de la divisional buscaron el mejor registro posible con el afán de asegurarse una largada cómoda en la serie del domingo.

Durante la jornada se destacó el andar de la camioneta china Foton Tunland G7, ya que los dos más rápidos sobre la pista fueron pilotos que iban a bordo de dicho vehículo: Gastón Mazzacane y Mariano Werner.

El primero de ellos fue el que se quedó con la pole, primera que obtiene en su carrera en la categoría, siendo además el piloto que participó de más clasificaciones en la divisional. Un tiempo de un minuto, 28 segundos y 576 milésimas le permitió ser el más rápido de todos.

El paranaense terminó en el segundo lugar, ya que acabó a 226 milésimas del ganador. Así cerró el 1-2 de la marca y se aseguró liderar la segunda batería clasificatoria del domingo. El tercer lugar fue para Agustín Canapino, a 509 milésimas del más veloz.

Las series de este domingo comenzarán a disputarse a las 11. La primera, que iniciará en ese horario, tendrá a Mazzacane como líder, seguido de Canapino. Werner, por su parte, liderará la batería que iniciará a las 11.25 con Ignacio Faín como su perseguidor más cercano. La final de la categoría, por otra parte, comenzará a las 13 y será para el mejor de 20 vueltas o 40 minutos, lo que ocurra primero.

Clasificación | TC Pick Up | Fecha 3 (en La Plata)

1°) Gastón Mazzacane (Foton): 1’28”576/1000.

2°) Mariano Werner (Foton): a 226/1000.

3°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 509/1000.

4°) Ignacio Faín (Ford): a 622/1000.

5°) Hernán Palazzo (Toyota): a 854/1000.