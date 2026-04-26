Papa León XIV en el Regina Coeli: “El Buen Pastor multiplica la vida y guía con amor”

El Papa invitó a confiar en Cristo, que cura heridas y orienta el camino. También advirtió sobre quienes dañan la libertad, la dignidad y la esperanza humana.

En el IV Domingo de Pascua, conocido como Domingo del Buen Pastor, el papa León XIV presidió este 26 de abril la oración mariana del Regina Coeli desde la ventana del Palacio Apostólico y alentó a los fieles a renovar la confianza en Jesucristo, que “no viene a robarnos nada”, sino que ofrece vida en abundancia.

Durante su reflexión previa a la oración, el pontífice meditó el Evangelio dominical, en el que Jesús se presenta como el pastor y la puerta del redil. A partir de esa imagen, destacó la diferencia entre quien cuida y quien destruye.

“El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida, y la tengan en abundancia”, recordó el Papa citando las palabras de Cristo.

Un vínculo de amistad con cada persona

León XIV explicó que el Buen Pastor mantiene una relación cercana y personal con sus ovejas. Por eso, afirmó, Jesús conoce a cada uno, llama por su nombre y acompaña el camino de sus discípulos.

“Nos guía y, como hace un pastor con sus ovejas, viene a buscarnos cuando estamos perdidos y venda nuestras heridas cuando estamos enfermos”, expresó.

El Obispo de Roma subrayó que el Señor no pretende quitar la libertad ni apagar las alegrías humanas, sino conducirlas hacia una plenitud mayor, consignó la agencia católica AICA.

“No viene a secuestrar ni a engañar nuestra conciencia, sino a iluminarla con la luz de su sabiduría. No viene a contaminar nuestras alegrías terrenales, sino a abrirlas a una felicidad más plena y duradera”, señaló.

Vigilancia ante los “ladrones” del corazón

En otro tramo de su mensaje, el Santo Padre invitó a examinar la propia vida y a custodiar el corazón frente a todo aquello que roba la paz interior.

Indicó que esos “ladrones” pueden presentarse bajo múltiples formas: personas que restringen la libertad, prejuicios que impiden mirar con claridad, ideas equivocadas que conducen a malas decisiones y estilos de vida superficiales o consumistas que vacían interiormente.

También incluyó entre ellos a quienes promueven la violencia y destruyen el bien común.

“No olvidemos tampoco a esos “ladrones” que, saqueando los recursos de la tierra, librando guerras sangrientas o alimentando el mal en cualquiera de sus formas, no hacen más que arrebatarnos a todos la posibilidad de un futuro de paz y serenidad”, advirtió.

Invitación a confiar en Cristo

Antes de encomendar a los fieles a la protección de la Virgen María, León XIV retomó el núcleo de su catequesis e insistió en la confianza en Jesús, verdadero Pastor de la humanidad, señaló la agencia católica AICA.

“Hoy el Evangelio nos invita a confiar en el Señor: Él no viene a robarnos nada; al contrario, es el Buen Pastor, que multiplica la vida y nos la ofrece en abundancia”, afirmó.

Finalmente, dejó a los presentes dos preguntas para la reflexión personal: “¿Quién queremos que guíe nuestras vidas? ¿Quiénes son los “ladrones” que han intentado entrar en nuestro interior?”.

La oración mariana del Regina Coeli