Longvie fabricará electrodomésticos de la marca Universal en su planta del Parque Industrial de Paraná

La empresa Longvie -ubicada en el Parque Industrial de Paraná- llegó a un acuerdo con la licencia comercial para poner en marcha la fabricación de productos de una nueva marca con una inversión en su planta.

Tal como venía negociando desde marzo, la firma Longvie, de la familia Zimmermann, alcanzó un acuerdo de licencia de uso de marca para fabricar y vender electrodomésticos con la marca Universal, de la firma Cabosch.

En un comunicado que el presidente de Longive, Eduardo Raúl Zimmermann, envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y al Mercado Abierto Electrónico (MAE), informó que la sociedad -con domicilio legal en CABA- “ha aceptado una Oferta de Licencia de Uso de Marca de la empresa Cabosch SA, sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina, usufructuaria y con derecho de uso de la marca ´Universal´ registrada en la República Argentina, en adelante ´Universal´ , en virtud de la cual se le ha otorgado a la Sociedad el derecho de uso de la marca ´Universal´ en el territorio de la República Argentina, para la fabricación y/o comercialización de productos en el mercado local, con condiciones de exclusividad en determinados ámbitos de comercialización.

El acuerdo -explica la nota- se enmarca en la estrategia comercial de Longvie para “ampliar su portafolio de productos, optimizar la oferta disponible y fortalecer su posicionamiento competitivo en el mercado local”, generando” condiciones favorables para el desarrollo del negocio en el mediano plazo”, aclarando que “la relación entre las partes es de carácter estrictamente comercial, sin que exista vinculación societaria ni laboral entre las mismas”.

Inversión

Ya en 2025 Longvie había aunciado una inversión de un millón de dólares para incorporar moldes y equipos de última generación para “optimizar procesos industriales” de su planta de producción de termotanques eléctricos y de gas ubicada en Paraná.

Al respecto, ya en marzo la empresa había emitido un comunicado destacando el objetivo de actualización tecnológica para “lanzar una renovada línea de productos y fortalecer nuestra competitividad frente a las crecientes importaciones del sector. Esta iniciativa está alineada con nuestro objetivo de aumentar la participación de mercado y mejorar la eficiencia general del negocio”.

Contexto adverso

La decisión fue tomada en un contexto más bien adverso a la producción nacional reflejado en los resultados de la firma, que cerró el ejercicio 2025 con pérdidas por $5.421 millones que, medidos en “moneda homogénea”, se acrecentó a un rojo de $12.028 millones.

De hecho, en moneda constante el año pasado Longvie registró una baja del 16,8% en la facturación, pese a un aumento del 10,1% en el número de unidades vendidas.

Longvie emplea a cerca de 600 personas entre sus sedes de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos y había señalado entonces en un comunicado a la CNV: “Nuestro país continúa atravesando un profundo proceso de reordenamiento económico y de acelerada integración al mundo” en el cual la empresa “está implementando cambios estructurales destinados a alinear sus recursos hacia un modelo de negocio industrial y comercial verdaderamente sustentable” mediante planes “agresivos” de reducción de costos y complementación de la producción local con la “importación estratégica” para completar su catálogo de productos finales. La línea de productos de Longvie incluye lavarropas, lavasecarropas, estufas, hornos, cocinas y anafes, calefones y termotanques a gas y eléctricos, a los cuales apuntará la modernización de planta de Paraná.

Fuentes: Infobae y Dos Florines.