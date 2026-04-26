El clásico mendocino, lo más destacado del domingo

Este domingo habrá cuatro partidos correspondientes a la 16ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La actividad comenzará a las 15 con el duelo interzonal de la jornada y continuará hasta entrada la noche.

15: Independiente Rivadavia - Gimnasia (Mendoza) (Interzonal)

En el estadio Bautista Gargantini de Mendoza, Independiente Rivadavia recibirá a Gimnasia en una nueva edición del clásico mendocino. El partido comenzará a las 15 y tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Lucas Novelli. La transmisión será de TNT Sports.

La Lepra viene de empatar como visitante frente a Banfield, con lo que llegó a 30 puntos y sigue liderando su grupo; mientras que el Lobo obtuvo un triunfo importante ante Lanús por 1-0 con lo que suma 16 unidades y se encuentra en la 12ª posición de la Zona A, comenzando a alejarse del descenso de categoría.

Ninguno de los jugadores que participarán en este encuentro es de origen entrerriano.

17.30: Newell’s - Instituto (Zona A)

En el estadio Coloso Marcelo Bielsa, Newell’s recibirá a Instituto en uno de los dos encuentros que se disputarán a las 17.30. Será en el marco de la Zona A y contará con el arbitraje de Bruno Amiconi, con el trabajo en el VAR de Fernando Echenique. La transmisión de este partido será de TNT Sports.

Newell’s está penúltimo en la Zona A con 13 unidades, pero en su última presentación obtuvo un muy buen triunfo ante Unión de Santa Fe como visitante, por 3-2. El equipo cordobés, por su parte, viene de perder 1-0 ante Estudiantes y está décimo en la tabla con 17 puntos.

En la Gloria habrá dos jugadores con pasado en Patronato entre los convocados: Leonel Mosevich y Jonás Acevedo. No habrá entrerrianos disputando este partido.

17.30: Belgrano - Gimnasia (La Plata) (Zona B)

También a las 17.30, pero en el estadio Julio César Villagra, Belgrano recibirá a Gimnasia de la Plata en un encuentro por la Zona B. Este juego tendrá a Nazareno Arasa como árbitro y a Facundo Tello como responsable del VAR. La transmisión del partido será de ESPN.

El Pirata viene de un empate en Buenos Aires ante Barracas Central con el que llegó a 23 puntos y se ubica quinto en la tabla de posiciones; mientras que el Lobo venció a Estudiantes de Río Cuarto por 1-0 y tiene 20 puntos, con los que está en la novena posición.

Sin Leonardo Morales por la expulsión en el duelo ante el Guapo, el Celeste no tendrá futbolistas entrerrianos. Tampoco habrá jugadores panza verde en el equipo platense.

20: Atlético Tucumán - Banfield (Zona B)

El último partido de la jornada será en el estadio Monumental José Fierro, donde Atlético Tucumán recibirá a Banfield. El inicio del duelo será a las 20 y Álvaro Carranza será el responsable de impartir justicia, con la compañía en el VAR de Héctor Paletta. La transmisión será de ESPN.

El Decano viene de perder por 1-0 frente a Argentinos Juniors, con lo que tiene 10 puntos y está en la 13ª posición. Justo un puesto por encima, con 14 unidades, aparece Banfield, que en su último partido empató como local por 0-0 con Independiente Rivadavia.

Entre los convocados por Julio Falcioni aparece el gualeguaychuense Renzo Tesuri, mientras que también está el ex Patronato Gabriel Compagnucci. En el Taladro estará el también gualeguaychuense Juan Luis Alfaro.