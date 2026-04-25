Estudiantes empató con Talleres y recuperó la cima

Estudiantes aseguró un punto con el que depende de sí mismo para terminar primero.

La 16ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional enfrentó este sábado a Estudiantes y Talleres en el marco de la Zona A. El duelo contó con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado por Juan Loustau en el VAR. Jugaron en el estadio UNO - Jorge Luis Hirschi de La Plata.

El primero en contar con una chance fue el visitante en un contragolpe que tuvo un balón largo para la carrera de Diego Valoyes -que partió en posición adelantada-. El remate del colombiano encontró retrocediendo a Fernando Muslera, que igual tuvo tiempo para arrojarse hacia su derecha y rechazar el disparo con su brazo.

En la respuesta, el León llegó con un centro de Eros Mancuso desde la derecha tras el que llegó el cabezazo de Adolfo Gaich. Ese cabezazo no inquietó a Guido Herrera, que controló el balón antes de la llegada de Cetré.

La siguiente del anfitrión fue en un tiro libre desde el costado derecho que ejecutó Cetré. El centro bajo encontró la palomita de Mikel Amondarain, que desvió el balón, pero no le dio destino al arco del visitante.

La más clara de todas llegó cerca del final del primer tiempo, con un buen centro de Gabriel Neves desde el costado izquierdo para la llegada de Amondarain, que cruzó el cabezazo hacia la derecha y se encontró con una excelente estirada de Herrera para enviar el balón al tiro de esquina.

Ya en la segunda mitad, Cetré generó la primera ocasión con un desborde por izquierda en el que pasó el balón para Neves. El mediocampista habilitó la carrera de Amondarain con un pase hacia adelante, pero este último no llegó a definir.

De tiro libre probó Brian Aguirre con un remate desde el costado derecho del ataque, pero su disparo potente fue rechazado por los puños de Herrera hacia un costado. De esta manera se conservó el cero en el arco visitante.

Talleres pudo ganarlo en la última ocasión con un enganche de izquierda al centro de Valentín Depietri que habilitó la diagonal de Giovanni Baroni. El atacante controló, pero no llegó a definir ante la salida de Muslera por el costado izquierdo y el balón se perdió por línea de fondo. Fue lo último.

Con la igualdad, Estudiantes llegó a 28 puntos y tomó nuevamente la cima de su grupo, mientras que la T ocupa el cuarto lugar con 25 unidades. En la próxima fecha, el conjunto cordobés visitará a Unión; mientras que al León le tocará visitar a Platense.

-SÍNTESIS-

Estudiantes 0-0 Talleres.



Formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pírez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Mikel Amondarain, Facundo Farías, Edwuin Cetré; Adolfo Gaich.

DT: Alexander Medina.



Talleres: Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick Lima; Ronaldo Martínez.

DT: Carlos Tévez.



Cambios:

ET: ingresó José Palomino por Santiago Fernández (TAL).

ET: ingresó Valentín Depietri por Diego Valoyes (TAL).

20’ST: ingresó Tiago Palacios por Facundo Farías (EST).

21’ST: ingresó Guido Carrillo por Adolfo Gaich (EST).

21’ST: ingresó Brian Aguirre por Edwuin Cetré (EST).

21’ST: ingresó Juan Sforza por Franco Cristaldo (TAL).

21’ST: ingresó Valentín Dávila por Ronaldo Martínez (TAL).

36’ST: ingresó Alexis Castro por Gabriel Neves (EST).

37’ST: ingresó Giovanni Baroni por Mateo Cáceres (TAL).

46’ST: ingresó Fabricio Pérez por Mikel Amondarain (EST).



Amonestados:

6’PT: Matías Galarza (TAL).

14’ST: Rick Lima (TAL).

29’ST: Alexandro Maidana (TAL).

45’ST: Guido Herrera (TAL).

49’ST: Alexis Castro (EST).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Juan Loustau.



Estadio: UNO - Jorge Luis Hirschi.

Video: Liga Profesional.