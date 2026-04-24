Murió un hombre al ser embestido mientras cambiaba una rueda en la Ruta Provincial 6

Un siniestro vial con resultado fatal se registró este viernes por la noche en la Ruta Provincial N° 6, a la altura del kilómetro 67, cerca de Sauce de Luna, en jurisdicción del departamento Federal. Un hombre de entre 40 y 50 años falleció en el lugar tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga.

De acuerdo a la información brindada a ANÁLISIS por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, el hecho fue reportado alrededor de las 19:45. Al arribar al lugar, personal policial encontró un automóvil Volkswagen Senda azul (dominio USW-363) detenido sobre la banquina sur, en sentido Federal–Villaguay, con aparentes desperfectos mecánicos.

Junto al vehículo yacía el cuerpo sin vida de un hombre mayor de edad, cuya identidad aún no había sido establecida al momento del informe. Según las primeras hipótesis, la víctima se encontraba cambiando la rueda delantera izquierda cuando fue embestida por otro rodado que luego huyó del lugar.

En el sitio trabajó personal de la Comisaría Mojones Norte, bajo la supervisión del comisario Fabre, con intervención de la fiscal Virginia Dropsi. Se iniciaron actuaciones para esclarecer el hecho e identificar al conductor involucrado.