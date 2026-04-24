La Uader invita a una actividad de cine debate sobre la memoria

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) llevará adelante una jornada de cine debate titulada "Amarcord: la poética de la memoria", centrada en la obra del director italiano Federico Fellini. El encuentro tendrá lugar el lunes 27 de abril a partir de las 18 en la Biblioteca Celia Montoya, ubicada en el subsuelo de la Escuela Normal José María Torres, en la ciudad de Paraná. La actividad consiste en la proyección de secuencias seleccionadas del film seguidas de una instancia de discusión interdisciplinaria, con el propósito de indagar en los mecanismos de construcción de la identidad y la memoria.

El abordaje teórico de la jornada estará bajo la responsabilidad de dos docentes de la casa de altos estudios, quienes aportarán visiones complementarias desde sus respectivas áreas de especialización. Por un lado, Néstor Aliani, titular de la cátedra de Psicopatología Clínica 1 en la Licenciatura en Psicología, se encargará de desglosar los procesos psíquicos vinculados al recuerdo y la nostalgia. Por otro lado, Alberto Daniel Anunziato, docente de Civilización Italiana III, brindará el contexto histórico necesario para comprender la importancia de Amarcord dentro de la cinematografía mundial y su relación con la cultura.

Amarcord fue estrenada en 1973 y ganadora del premio Oscar a la mejor película extranjera.

El acceso será libre y gratuito.