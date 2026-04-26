Banfield le arrebató un empate sobre el final a Tucumán

Banfield le arrebató un empate a Tucumán cuando el tiempo regular estaba cumplido.

Este domingo, la actividad por el Torneo Apertura de la Liga Profesional concluyó con un encuentro correspondiente a la Zona B. En el estadio Monumental José Fierro, Atlético Tucumán recibió a Banfield por la 16ª fecha del certamen. El árbitro del encuentro fue Álvaro Carranza, acompañado en el VAR por Héctor Paletta.

Nota en desarrollo.

Con la igualdad, el Taladro alcanzó los 15 puntos y se ubica en la 12ª posición, mientras que el Decano está una posición por debajo, pero con 11 unidades ya sabe que terminará en ese lugar en el torneo (está cuatro unidades por debajo de Banfield y cuatro por encima de Aldosivi con tres puntos en juego).

En la última fecha, los de Julio Falcioni visitarán a River Plate, mientras que al conjunto Albiverde le tocará ser visitante de Barracas Central.

-SÍNTESIS-

Atlético Tucumán 1-1 Banfield.



Goles:

10’ST: Franco Nicola (TUC).

44’ST: Neyder Moreno (BAN).



Formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Cléver Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

DT: Julio Falcioni.



Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta.

DT: Pedro Troglio.



Cambios:

ET: ingresó Lautaro Villegas por Santiago Esquivel (BAN).

ET: ingresó Lisandro Piñero por David Zalazar (BAN).

17’ST: ingresó Lautaro Gómez por Sergio Vittor (BAN).

25’ST: ingresó Bruno Sepúlveda por Tiziano Perrotta (BAN).

25’ST: ingresó Neyder Moreno por Ignacio Pais (BAN).

29’ST: ingresó Ramiro Ruiz Rodríguez por Nicolás Laméndola (TUC).

30’ST: ingresó Alexis Segovia por Renzo Tesuri (TUC).

39’ST: ingresó Ezequiel Ham por Franco Nicola (TUC).

45’ST: ingresó Javier Domínguez por Leonel Vega (TUC).



Amonestados:

17’PT: Santiago Esquivel (BAN).

43’PT: Sergio Vittor (BAN).

19’ST: Santiago López García (BAN).

21’ST: Nicolás Meriano (BAN).



Árbitro: Álvaro Carranza. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Monumental José Fierro.