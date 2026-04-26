El diputado provincial Jorge Maier presentó un proyecto de ley que crea el sistema de denuncias digitales

El diputado provincial Jorge Maier (Juntos por Entre Ríos) presentó un proyecto de ley que crea el sistema de denuncias digitales en Entre Ríos, disponible las 24 horas, desde cualquier lugar.

En los fundamentos, Maier precisó que el proyecto “pretende ser una herramienta al servicio de la ciudadanía y un insumo de valor para agilizar y tornar más eficiente la labor de la Policía de nuestra provincia. Creemos que la instauración de un sistema de denuncias digitales, con los reparos necesarios, será beneficioso para el sistema ya que incrementará la accesibilidad de la ciudadanía que solo necesitará un dispositivo con acceso a internet”.

Además -sostuvo- “será oportuno en términos de eficiencia ya que podrá reducir los tiempos del procesamiento de las denuncias y todos los menesteres administrativos y procesales que acompañan a las mismas. Bajo esta mirada, se podrán realizar denuncias a toda hora y todos los días del año desde cualquier parte de la provincia sin la necesidad de transportarse físicamente, superando barreras geográficas permitiendo que quienes viven en áreas rurales o lejos de centros urbanos puedan denunciar sin impedimentos”.

Y agregó: “Desde esta lógica, se procura que no quede ningún acontecimiento ilícito sin denunciar por impedimentos de movilidad-en beneficio de la ciudadanía en general y de quienes padecen alguna discapacidad física en particular- o de cualquier otra naturaleza. Al mismo tiempo, el sistema digital, por medio de su formulario estandarizado servirá como guía para que las denuncias estén correcta y completamente formuladas. Por su parte, la confidencialidad será garantizada en los mismos términos que en las modalidades tradicionales”.

En cuanto a sus beneficios, destacó que “este sistema permitirá que, ante eventuales acontecimientos de fuerza mayor o emergencias, vg. pandemias, los ciudadanos puedan continuar denunciando sin interrupciones, garantizando el acceso a la justicia. Con una adecuada implementación se logrará promover la utilización de esta herramienta virtual y así, con el tiempo, colaboraremos con la democratización del acceso a la justicia, sobre todo en aquellas localidades de nuestra provincia donde no son muchas las dependencias policiales existentes”.

El esquema de funcionamiento lo sintetizó de esta manera:

-Se completa un formulario con los datos del denunciante y descripción de lo ocurrido.

-Esa información está protegida y puede mantenerse confidencial.

-El denunciante recibirá un número de seguimiento para saber el estado de su denuncia.

-La Policía procesará la información de forma más rápida y eficiente.

-Esto implica más acceso para todos, incluso para las zonas más alejadas o con dificultades de movilidad.

El legislador aclaró que esta herramienta no reemplaza los métodos tradicionales, sino que los complementa, ampliando el acceso a la justicia.

Asimismo, estimó que permitirá optimizar recursos policiales, mejorar los tiempos de respuesta, asegurar la continuidad del servicio de seguridad y generar información útil para el diseño de políticas públicas de prevención del delito.

El proyecto de ley