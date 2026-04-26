Universitario goleó y es el único con puntaje ideal

Universitario arrolló a Argentino y es líder absoluto (foto: Instagram - @estebanbonsiph).
Este domingo hubo acción por la tercera fecha de la Liga Paranaense de Fútbol. Se jugaron los nueve partidos correspondientes a la jornada de manera íntegra y se redujo la cantidad de líderes con respecto a los que comenzaron en esa condición: de cuatro pasó a haber uno solo.
El único puntero es Universitario, que como local goleó al colista Argentino Juniors por 7-0 para quedarse con el primer puesto en solitario al llegar a nueve puntos. Es el único elenco con puntaje perfecto y puede comenzar a ilusionarse con dar pelea.
Al segundo lugar ascendió Belgrano, que venció como visitante a Instituto por 1-0 y llegó a los siete puntos, misma cantidad que suman Atlético Paraná y Club VF, que empataron entre sí en el duelo de líderes de esta fecha.
Más atrás aparece Neuquen, que llegaba con puntaje ideal, pero perdió como visitante frente a Oro Verde y ahora los dos tienen seis unidades. También tienen seis puntos Don Bosco, que venció a Palermo como visitante por 2-1, y Sportivo Urquiza que le ganó a Patronato por 1-0 en condición de local.
Los tres ganadores restantes fueron Ciclón del Sur (3-0 a Los Toritos), Formación Independiente (3-2 a Camioneros) y Peñarol (3-1 a San Benito): todos ellos no solo ganaron, sino que sumaron por primera vez en el campeonato.
Resultados | Liga Paranaense de Fútbol | Fecha 3
Universitario 7-0 Argentino Juniors.
Atlético Paraná 1-1 Club VF.
Camioneros 2-3 Formación Independiente.
San Benito 1-3 Peñarol.
Ciclón del Sur 3-0 Los Toritos.
Instituto 0-1 Belgrano.
Sportivo Urquiza 1-0 Patronato.
Palermo 1-2 Don Bosco.
Oro Verde 1-0 Neuquen.
Posiciones
1°) Universitario: 9 puntos.
2°) Club VF: 7.
3°) Belgrano: 7.
4°) Atlético Paraná: 7.
5°) Neuquen: 6.
6°) Oro Verde: 6.
7°) Don Bosco: 6.
8°) Sportivo Urquiza: 6.
9°) Camioneros: 4.
10°) Patronato: 4.
11°) Formación Independiente: 3.
12°) Peñarol: 3.
13°) Ciclón del Sur: 3.
14°) Instituto: 1.
15°) San Benito: 1*.
16°) Los Toritos: 1*.
17°) Palermo: 0.
18°) Argentino Juniors: 0.
*Deben terminar el partido entre sí por la fecha 2.