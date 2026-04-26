Universitario goleó y es el único con puntaje ideal

Este domingo hubo acción por la tercera fecha de la Liga Paranaense de Fútbol. Se jugaron los nueve partidos correspondientes a la jornada de manera íntegra y se redujo la cantidad de líderes con respecto a los que comenzaron en esa condición: de cuatro pasó a haber uno solo.

El único puntero es Universitario, que como local goleó al colista Argentino Juniors por 7-0 para quedarse con el primer puesto en solitario al llegar a nueve puntos. Es el único elenco con puntaje perfecto y puede comenzar a ilusionarse con dar pelea.

Al segundo lugar ascendió Belgrano, que venció como visitante a Instituto por 1-0 y llegó a los siete puntos, misma cantidad que suman Atlético Paraná y Club VF, que empataron entre sí en el duelo de líderes de esta fecha.

Más atrás aparece Neuquen, que llegaba con puntaje ideal, pero perdió como visitante frente a Oro Verde y ahora los dos tienen seis unidades. También tienen seis puntos Don Bosco, que venció a Palermo como visitante por 2-1, y Sportivo Urquiza que le ganó a Patronato por 1-0 en condición de local.

Los tres ganadores restantes fueron Ciclón del Sur (3-0 a Los Toritos), Formación Independiente (3-2 a Camioneros) y Peñarol (3-1 a San Benito): todos ellos no solo ganaron, sino que sumaron por primera vez en el campeonato.

Resultados | Liga Paranaense de Fútbol | Fecha 3

Universitario 7-0 Argentino Juniors.

Atlético Paraná 1-1 Club VF.

Camioneros 2-3 Formación Independiente.

San Benito 1-3 Peñarol.

Ciclón del Sur 3-0 Los Toritos.

Instituto 0-1 Belgrano.

Sportivo Urquiza 1-0 Patronato.

Palermo 1-2 Don Bosco.

Oro Verde 1-0 Neuquen.



Posiciones

1°) Universitario: 9 puntos.

2°) Club VF: 7.

3°) Belgrano: 7.

4°) Atlético Paraná: 7.

5°) Neuquen: 6.

6°) Oro Verde: 6.

7°) Don Bosco: 6.

8°) Sportivo Urquiza: 6.

9°) Camioneros: 4.

10°) Patronato: 4.

11°) Formación Independiente: 3.

12°) Peñarol: 3.

13°) Ciclón del Sur: 3.

14°) Instituto: 1.

15°) San Benito: 1*.

16°) Los Toritos: 1*.

17°) Palermo: 0.

18°) Argentino Juniors: 0.

*Deben terminar el partido entre sí por la fecha 2.